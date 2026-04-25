Uma nova vida para o edifício do Instituto da Juventude em Santarém

Câmara de Santarém e IPDJ pretendem requalificar e remodelar o edifício, que apresenta sinais de degradação. O objectivo é a criação de um pólo multifuncional comum espaço de estudo aberto 24 horas por dia, a requalificação do auditório e disponibilizar instalações para colectividades.

O edifício onde tem funcionado há décadas a Delegação de Santarém do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) pode vir a ser transformado num espaço dedicado à juventude e ao desporto com participação do município. Em comunicado, a autarquia informou que o vice-presidente da câmara, Emanuel Campos, reuniu com o presidente do IPDJ e ex-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, para analisar uma solução conjunta que permita transformar o actual edifício num equipamento “estruturante” para a comunidade local. A iniciativa insere-se numa estratégia de "valorização e optimização de equipamentos públicos", procurando colocá-los “ao serviço da juventude, do movimento associativo e do desenvolvimento desportivo”.

O projecto prevê a criação de um pólo multifuncional que incluirá um espaço de estudo aberto 24 horas por dia, dirigido sobretudo a jovens e estudantes, e a requalificação do auditório existente, que deverá passar a acolher conferências e eventos institucionais. O município pretende ainda instalar no edifício sedes para colectividades desportivas, recreativas e culturais, respondendo a uma necessidade “há muito identificada” no concelho. Está igualmente prevista a criação de um Observatório do Desporto, destinado ao "planeamento e acompanhamento da adtividade desportiva local", lê-se no comunicado.

Apesar da eventual cedência, o IPDJ deverá manter no edifício os serviços actualmente prestados, nomeadamente o centro de juventude e o programa Cuida-te. Citado no comunicado, o vice-presidente da câmara, Emanuel Campos, afirmou que se trata de “um projecto com uma forte dimensão comunitária”, defendendo que o futuro polo permitirá criar “um espaço vivo, aberto, onde os jovens, o associativismo e o desporto encontrem melhores condições para crescer, cooperar e inovar”. Também citado no comunicado, o presidente do IPDJ, Ricardo Gonçalves, sublinhou a disponibilidade do IPDJ para cooperar com os municípios em soluções que reforcem as políticas públicas nestas áreas.