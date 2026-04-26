Camião entalado na ponte rainha D. Amélia relança debate sobre controlo de acessos em Valada

A Ponte Rainha D. Amélia, que liga os concelhos do Cartaxo e de Salvaterra de Magos, esteve com a circulação interdita na tarde de 16 de Abril depois de ter sido encerrada na sequência de um incidente com um veículo pesado que ficou preso no estreito tabuleiro. O caso reacendeu o debate sobre a necessidade de reforçar os mecanismos de prevenção numa travessia onde a sinalização, pelos vistos, nem sempre chega para travar o incumprimento. A reabertura da infraestrutura foi anunciada pelo presidente da Câmara do Cartaxo durante a reunião do executivo, onde voltou a estar em cima da mesa a segurança da ponte e a necessidade de evitar novos episódios semelhantes.

A circulação tinha sido interrompida depois de um camião de grandes dimensões ter avançado para a ponte, apesar das restrições existentes a veículos pesados com mais de 3,5 toneladas, acabando por colidir com uma das guardas que delimitam o tabuleiro rodoviário e ficar danificado e imobilizado. O condutor foi identificado pela GNR por alegado desrespeito da sinalização instalada no local. Na reunião de câmara, o vereador Ricardo Magalhães, do PS, defendeu a instalação de pórticos como forma de impedir fisicamente a passagem de viaturas que ultrapassem os limites de altura e peso permitidos. Para o eleito socialista, a existência de barreiras físicas poderá ser decisiva para travar comportamentos de risco e proteger uma infraestrutura sensível.

Em resposta, o presidente do município explicou que a ponte já chegou a dispor desses pórticos, mas que os mesmos têm sido danificados por veículos que tentam forçar a passagem. Admitiu, no entanto, que actualmente essas estruturas não se encontram instaladas. Perante o problema, o autarca assegurou que a sua colocação será retomada, sublinhando que o cumprimento da sinalização continua a ser essencial para garantir a segurança de todos os utilizadores da ponte.