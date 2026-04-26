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Sociedade | 26-04-2026 21:00

Junta de Freguesia de Santo Estêvão exige revisão urgente do projecto de saneamento básico para Foros de Almada

Junta de Freguesia de Santo Estêvão exige revisão urgente do projecto de saneamento básico para Foros de Almada
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A localidade continua sem uma infra-estrutura considerada essencial para acompanhar o crescimento populacional e urbanístico, num processo que a autarquia de freguesia diz estar parado há cerca de 15 anos.

A Junta de Freguesia de Santo Estêvão exigiu à empresa intermunicipal Águas do Ribatejo a apresentação de um novo projecto para a rede de saneamento básico em Foros de Almada, com a respectiva revisão orçamental, até ao próximo Verão. A pretensão foi transmitida numa reunião realizada esta semana, na qual participaram também o vice-presidente da Câmara Municipal de Benavente, Paulo Abreu, e o vereador Frederico Antunes.
O objectivo da junta é que a obra passe a ser considerada uma prioridade estratégica em 2027, depois de vários anos sem avanços num processo que a autarquia considera essencial para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento daquela zona da freguesia.
Segundo a informação divulgada, a Águas do Ribatejo mostrou compreensão face aos argumentos apresentados e reconheceu a urgência e pertinência da intervenção. A empresa pública intermunicipal concordou ainda que a versão mais recente do projecto para a rede de saneamento básico em Foros de Almada tem mais de uma década e já não corresponde à actual realidade demográfica e urbanística do território.
O presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, Ricardo Oliveira, defende que a situação não pode continuar sem resposta. “Não podemos aceitar que Foros de Almada continue vítima de anos de imobilismo político. É tempo de agir, é tempo de resolver. Sei que este tema é prioritário para a nova gestão da Câmara Municipal. Esta é uma zona de expansão, em pleno crescimento, que atrai jovens e investimento, e a ausência de uma rede de saneamento básico é um entrave inaceitável à qualidade de vida e ao desenvolvimento local”, afirmou.
A Junta de Freguesia de Santo Estêvão, em articulação com a Câmara Municipal de Benavente, pretende inverter aquilo que classifica como uma tendência de estagnação do processo nos últimos 15 anos, sob liderança da CDU. A autarquia sustenta que a falta de investimento e de modernização em Foros de Almada prejudica diariamente a população e pode afastar potenciais investidores.
No contexto de crescimento do concelho e do eventual impacto do futuro aeroporto, a junta considera que a substituição definitiva das fossas sépticas por uma rede de saneamento é indispensável para fixar população e preparar o território para os desafios das próximas décadas.
A intervenção prevista deverá incluir a construção da rede de esgotos e de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), bem como a substituição das actuais condutas da rede de abastecimento de água.

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