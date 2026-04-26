Junta de Freguesia de Santo Estêvão exige revisão urgente do projecto de saneamento básico para Foros de Almada

A Junta de Freguesia de Santo Estêvão exigiu à empresa intermunicipal Águas do Ribatejo a apresentação de um novo projecto para a rede de saneamento básico em Foros de Almada, com a respectiva revisão orçamental, até ao próximo Verão. A pretensão foi transmitida numa reunião realizada esta semana, na qual participaram também o vice-presidente da Câmara Municipal de Benavente, Paulo Abreu, e o vereador Frederico Antunes.

O objectivo da junta é que a obra passe a ser considerada uma prioridade estratégica em 2027, depois de vários anos sem avanços num processo que a autarquia considera essencial para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento daquela zona da freguesia.

Segundo a informação divulgada, a Águas do Ribatejo mostrou compreensão face aos argumentos apresentados e reconheceu a urgência e pertinência da intervenção. A empresa pública intermunicipal concordou ainda que a versão mais recente do projecto para a rede de saneamento básico em Foros de Almada tem mais de uma década e já não corresponde à actual realidade demográfica e urbanística do território.

O presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, Ricardo Oliveira, defende que a situação não pode continuar sem resposta. “Não podemos aceitar que Foros de Almada continue vítima de anos de imobilismo político. É tempo de agir, é tempo de resolver. Sei que este tema é prioritário para a nova gestão da Câmara Municipal. Esta é uma zona de expansão, em pleno crescimento, que atrai jovens e investimento, e a ausência de uma rede de saneamento básico é um entrave inaceitável à qualidade de vida e ao desenvolvimento local”, afirmou.

A Junta de Freguesia de Santo Estêvão, em articulação com a Câmara Municipal de Benavente, pretende inverter aquilo que classifica como uma tendência de estagnação do processo nos últimos 15 anos, sob liderança da CDU. A autarquia sustenta que a falta de investimento e de modernização em Foros de Almada prejudica diariamente a população e pode afastar potenciais investidores.

No contexto de crescimento do concelho e do eventual impacto do futuro aeroporto, a junta considera que a substituição definitiva das fossas sépticas por uma rede de saneamento é indispensável para fixar população e preparar o território para os desafios das próximas décadas.

A intervenção prevista deverá incluir a construção da rede de esgotos e de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), bem como a substituição das actuais condutas da rede de abastecimento de água.