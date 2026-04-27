Alenquer avança com regulamento para Casa de Acolhimento de Emergência Social

Município quer reforçar a resposta a situações de vulnerabilidade e desalojamento, uma vez que não dispõe de casa de acolhimento.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a criação do Projecto de Regulamento da futura Casa de Acolhimento de Emergência Social do concelho, medida que visa reforçar a resposta municipal a situações de vulnerabilidade e emergência social.

A proposta sublinha o acréscimo, quer em número, quer em complexidade, das situações de emergência social registadas no município, o que torna premente a criação de soluções céleres, estruturadas e adequadas.

A autarquia não dispõe, actualmente, de uma resposta de acolhimento temporário que permita acudir, de forma imediata, a situações de desalojamento.

Após a publicação no sítio do município, o projecto de regulamento ficará, durante dez dias úteis, em consulta. Neste prazo, os munícipes poderão submeter os seus contributos, quer presencialmente, no balcão de atendimento da autarquia, quer por via postal ou electrónica.