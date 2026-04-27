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Sociedade | 27-04-2026 10:00

Cartaxo investe meio milhão de euros na recuperação do posto da GNR

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Município aprovou contrato de cooperação com o Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana para requalificar o edifício do posto territorial.

A Câmara Municipal do Cartaxo vai comparticipar com 500 mil euros a requalificação do posto territorial da GNR, num investimento que pretende melhorar as condições de trabalho dos militares que prestam serviço no concelho. O contrato de cooperação interadministrativo, celebrado com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana, foi aprovado por unanimidade na reunião de câmara de 16 de Abril.
A intervenção incide sobretudo no exterior do edifício, estando previstas obras nos telhados, fachadas, vãos e na protecção da estrutura. O presidente do município, João Heitor, afirmou acreditar que será possível executar todos os trabalhos dentro da verba disponível, estimando que a obra possa ser lançada por um valor próximo dos 503 mil euros. O autarca sublinhou a importância do investimento para a GNR, defendendo que a autarquia assume esta comparticipação “com a convicção de que os nossos militares precisam desta obra”. João Heitor acrescentou que, enquanto parceiro institucional, o município tem “o gosto de poder ajudar a criar melhores condições” para quem garante a segurança da população no concelho.

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