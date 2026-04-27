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Sociedade | 27-04-2026 12:00

Ferido com gravidade à porta de discoteca em Torres Novas

Ferido com gravidade à porta de discoteca em Torres Novas
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Homem foi atingido por arma branca, tendo sofrido ferimentos graves. Desacatos envolveram cerca de meia centena de pessoas.

Um homem ficou ferido com gravidade na sequência de desacatos ocorridos na madrugada de domingo, 26 de Abril, à porta da discoteca Seven, em Torres Novas. O alerta foi dado pelas 06h45, após uma desordem que envolveu cerca de meia centena de pessoas e que escalou para agressões físicas.

Durante os desacatos, a vítima sofreu ferimentos considerados graves, provocados por arma branca, tendo sido assistida no local pelos meios de emergência e transportada, depois, para o Hospital de Abrantes.

À chegada da polícia ao local, o ambiente de tensão obrigou ao disparo de arma de fogo como forma de dissuasão. A Polícia está a investigar.

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