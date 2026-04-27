Ferido com gravidade à porta de discoteca em Torres Novas

Um homem ficou ferido com gravidade na sequência de desacatos ocorridos na madrugada de domingo, 26 de Abril, à porta da discoteca Seven, em Torres Novas. O alerta foi dado pelas 06h45, após uma desordem que envolveu cerca de meia centena de pessoas e que escalou para agressões físicas.

Durante os desacatos, a vítima sofreu ferimentos considerados graves, provocados por arma branca, tendo sido assistida no local pelos meios de emergência e transportada, depois, para o Hospital de Abrantes.

À chegada da polícia ao local, o ambiente de tensão obrigou ao disparo de arma de fogo como forma de dissuasão. A Polícia está a investigar.