Monliz responde à greve com apelo ao diálogo social

Os trabalhadores da Monliz – Produtos Alimentares do Mondego e Liz, em Alpiarça, estão em greve para exigir aumentos salariais, melhores condições laborais e a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais. A paralisação decorre entre as 00h00 e as 24h00, estando marcada uma concentração de trabalhadores junto às instalações da empresa às 09h30. Segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Sectores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Aquicultura, Pesca e Serviços Relacionados (STIAC), uma das principais reivindicações passa pela fixação do salário mínimo na empresa em 1.050 euros, com efeitos imediatos. O sindicato reclama ainda “aumentos salariais dignos” e a negociação do caderno reivindicativo para 2026.

Entre as exigências apresentadas estão também a retoma da contratação colectiva para o sector do frio, que, de acordo com a estrutura sindical, não é actualizada desde 2003, a garantia de 25 dias úteis de férias para todos os trabalhadores, o aumento do subsídio de alimentação e do subsídio de turno, bem como o direito ao dia de aniversário. Os trabalhadores contestam igualmente o pacote laboral em vigor, considerando que é necessário reforçar direitos e melhorar as condições de quem trabalha na unidade industrial de Alpiarça.

Contactada pela agência Lusa, a direcção da Monliz afirmou manter “o seu compromisso com o diálogo social construtivo com os trabalhadores e respectivos representantes”, sublinhando que respeita integralmente o direito à greve, enquanto direito constitucional, bem como a livre decisão de adesão dos trabalhadores.