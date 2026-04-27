Penamacor acolheu debate sobre o presente e futuro do jornalismo

Ministro Leitão Amaro esteve no aniversário dos 80 anos do "Jornal do Fundão" e no seu discurso confessou ser leitor de O MIRANTE para salientar a força da imprensa regional.

No dia 18 de abril de 2026, o centenário Teatro Clube de Penamacor recebeu o debate “O Jornalismo que temos, que queremos, de que precisamos”, uma iniciativa integrada nas comemorações dos 80 anos do "Jornal do Fundão".

O evento reuniu responsáveis institucionais, académicos, profissionais do setor da comunicação social, associações e autarcas para refletir sobre os principais desafios do jornalismo contemporâneo, com especial enfoque na sua sustentabilidade, independência e papel nos territórios de baixa densidade. Nas boas-vindas o presidente da Câmara de Penamacor, José Miguel Oliveira, sintetizou o propósito do encontro numa ideia central: impedir o deserto noticioso nos territórios do interior.

Na sessão de abertura, o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, abordou os desafios estruturais do setor, nomeadamente a necessidade de reforçar a presença dos meios de comunicação social em territórios onde a cobertura informativa é reduzida, bem como a importância de promover um jornalismo credível e independente. Elencou o vasto conjunto de medidas que o Governo implementou e pretende implementar, no sentido de ajudar o setor a ultrapassar os reconhecidos enormes desafios que se colocam. ao falar da imprensa regional falou do exemplo de O MIRANTE, e confessou que para ele é leitura diária.

Ao longo da manhã, os painéis centraram-se no jornalismo enquanto bem público, nos desafios da regulação e na sustentabilidade do ecossistema mediático. Participaram diversos especialistas, incluindo representantes da academia, entidades reguladoras e associações do setor.

A agência noticiosa Lusa destacou o seu papel estruturante no sistema mediático nacional, reforçando o compromisso de ampliar a cobertura territorial e consolidar a sua missão de serviço público.

Durante a tarde, o debate incidiu sobre o tipo de jornalismo necessário na atualidade e sobre a relação entre o global e o local. João Vieira Pereira, David Pontes e António José Teixeira, sublinharam os desafios colocados pelas plataformas digitais, pelas redes sociais e IA, bem como a necessidade de reforçar modelos de jornalismo sustentáveis e de qualidade.

O encontro terminou com uma reflexão alargada sobre o papel do jornalismo na coesão territorial e na vitalidade democrática, evidenciando a relevância de iniciativas desta natureza para o debate público e para o setor.