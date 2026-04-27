Recuo na Rua António Lucas deixa moradores sem resposta no Entroncamento

A reorganização do espaço público na Rua António Lucas, no Entroncamento, continua sem solução à vista. A proposta apresentada pelo presidente da câmara municipal na última reunião do executivo acabou retirada da ordem de trabalhos, depois de PSD e PS contestarem o modelo pensado para a rua, que previa a criação de lugares de estacionamento marcados numa zona parcialmente pedonal. Nelson Cunha começou por justificar a proposta com o trabalho desenvolvido em articulação com a PSP, a junta de freguesia e moradores, com o objectivo de ordenar o espaço e melhorar a circulação. Segundo o autarca, a intenção passava por encontrar um equilíbrio entre as necessidades dos residentes, dos comerciantes e a preservação da zona pedonal.

A vereadora do PSD, Maria Grácio, defendeu que a Rua António Lucas deve privilegiar os peões e não o estacionamento, considerando que a proposta apresentada não corresponde às expectativas da população. Também o vereador do PS, Ricardo Antunes, deixou críticas duras, alertando que os lugares a criar poderão acabar ocupados por utilizadores da estação ferroviária, em vez de servirem quem vive e trabalha naquela zona. Para Ricardo Antunes, transformar a rua calcetada em área de estacionamento não resolverá os problemas existentes e pode até agravar o caos já vivido no local. Durante o debate, os vereadores lembraram ainda que existem alternativas de estacionamento nas imediações.

Perante as divergências, Nelson Cunha admitiu rever o processo, reconhecendo que a proposta não traduz ainda, “na sua plenitude, a nova imagem que queremos para a cidade”. O presidente anunciou, por isso, a retirada do ponto e defendeu a realização de uma reunião alargada com moradores, comerciantes e todos os eleitos do executivo. A discussão em torno da Rua António Lucas arrasta-se há meses. Como O MIRANTE já noticiou, têm sido recorrentes as queixas sobre viaturas mal estacionadas, bloqueio de garagens, desrespeito pela sinalização e carros abandonados durante largos períodos. Para já, a resposta da câmara fica novamente adiada.