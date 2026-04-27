Trotinetes assustam mas não são problema comparado com acidentes de carro

A associação Estrada Viva defendeu que as trotinetes "não são um problema comparadas com os automóveis", considerando que o foco neste meio, que gerou debate recente no Porto e em Gaia, ignora o domínio do automóvel na sinistralidade rodoviária.

"Eu que sou um grande defensor do peão, porque também sou secretário-geral da Federação Internacional de Peões, sei perfeitamente que [as trotinetes] assustam, podem ser um problema, mas não são um problema comparado com os automóveis", disse à Lusa Mário Alves, também presidente da associação Estrada Viva, uma rede de associações pela Cidadania Rodoviária, Mobilidade Segura e Sustentável.

Segundo dados da GNR divulgados em 13 de Março, em sete anos, entre 2019 e 2025, foram registados 10 mortos com acidentes de trotinetes. Em comparação, só no ano de 2025 morreram em Portugal 448 pessoas fruto de acidentes de viação, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

"Estes são os grandes números que incluem sempre, sempre o veículo automóvel. O transporte público, a bicicleta e as trotinetes, no fundo, são números muito, muito pequenos", salientou Mário Alves, que aponta que "o grande problema da sinistralidade rodoviária em Portugal é automóvel contra automóvel e automóveis sozinhos que se despistam".

Numa discussão que muitas vezes se alarga a outros modos de mobilidade, Mário Alves aponta que "a maior parte dos sinistros com bicicletas são quedas e feridos ligeiros", mas "sempre que há uma colisão com o automóvel, as consequências são extremamente graves".

Para o dirigente associativo, "o discurso tem que mudar" e campanhas centradas, por exemplo, em coletes reflectores ou capacetes, colocam "o ónus, de facto, na potencial vítima" e não num reconhecimento de que "o problema está em máquinas com uma tonelada dirigidas de forma pouco responsável".