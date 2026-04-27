Trotinetes assustam mas não são problema comparado com acidentes de carro
Em sete anos foram registados 10 mortos com acidentes de trotinetes. Só no ano de 2025 morreram em Portugal 448 pessoas vítimas de acidentes de viação.
A associação Estrada Viva defendeu que as trotinetes "não são um problema comparadas com os automóveis", considerando que o foco neste meio, que gerou debate recente no Porto e em Gaia, ignora o domínio do automóvel na sinistralidade rodoviária.
"Eu que sou um grande defensor do peão, porque também sou secretário-geral da Federação Internacional de Peões, sei perfeitamente que [as trotinetes] assustam, podem ser um problema, mas não são um problema comparado com os automóveis", disse à Lusa Mário Alves, também presidente da associação Estrada Viva, uma rede de associações pela Cidadania Rodoviária, Mobilidade Segura e Sustentável.
Segundo dados da GNR divulgados em 13 de Março, em sete anos, entre 2019 e 2025, foram registados 10 mortos com acidentes de trotinetes. Em comparação, só no ano de 2025 morreram em Portugal 448 pessoas fruto de acidentes de viação, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).
"Estes são os grandes números que incluem sempre, sempre o veículo automóvel. O transporte público, a bicicleta e as trotinetes, no fundo, são números muito, muito pequenos", salientou Mário Alves, que aponta que "o grande problema da sinistralidade rodoviária em Portugal é automóvel contra automóvel e automóveis sozinhos que se despistam".
Numa discussão que muitas vezes se alarga a outros modos de mobilidade, Mário Alves aponta que "a maior parte dos sinistros com bicicletas são quedas e feridos ligeiros", mas "sempre que há uma colisão com o automóvel, as consequências são extremamente graves".
Para o dirigente associativo, "o discurso tem que mudar" e campanhas centradas, por exemplo, em coletes reflectores ou capacetes, colocam "o ónus, de facto, na potencial vítima" e não num reconhecimento de que "o problema está em máquinas com uma tonelada dirigidas de forma pouco responsável".