Acidentes de Trabalho: a queda que virou a vida de Carlos Cação do avesso

A história de Carlos Cação, trabalhador que sobreviveu a uma queda brutal em serviço e vive há quase quatro anos entre cirurgias, limitações e uma luta desigual com a seguradora, retrata um dos muitos acidentes de trabalho que O MIRANTE conta a propósito do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, assinalado a 28 de Abril.