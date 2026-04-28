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Sociedade | 28-04-2026 19:30

Associação de Estudantes do Forte da Casa distinguida com prémio “Boa Prática”

Associação de Estudantes do Forte da Casa distinguida com prémio “Boa Prática”
Foto: CM VFX
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Prémio foi atribuído pela Câmara de Vila Franca de Xira no âmbito do projecto municipal “Faz-te Ouvir!”.

A Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa foi distinguida com o prémio de “Boa Prática”, como reconhecimento do seu empenho e contributo no projecto municipal “Faz-te Ouvir!”.
O encontro colectivo, no âmbito deste projecto, teve lugar no dia 22 de Abril, na Casa da Juventude de Alverca, altura em que foi anunciado o vencedor.
O Município de Vila Franca de Xira atribuiu à Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa 10 passes de acesso ao backstage do Xira Sound Fest 2026, festival que vai decorrer nos dias 15 e 16 de Maio, no Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.
O projecto “Faz-te Ouvir!” visa promover a participação activa dos jovens através das associações de estudantes e incentivar uma cidadania responsável, dinâmica e democrática, alinhada com os Objectivos para a Juventude da Comissão Europeia (2019–2027). Segundo a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, participaram neste ano lectivo 10 associações de estudantes, das 12 escolas do município, abrangendo o ensino público e privado.

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