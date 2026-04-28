Colheita de sangue na Póvoa de Santa Iria apela à participação da comunidade

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove, no próximo dia 2 de Maio, sábado, uma sessão de colheita de sangue, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

A iniciativa decorrerá entre as 15h00 e as 19h30, na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, n.º 1D, no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.

Face à necessidade permanente dos hospitais e à importância de manter as reservas de sangue em níveis adequados, a associação apela à adesão da população, quer de dadores habituais, quer de novos voluntários dispostos a contribuir para esta causa solidária.

Recorde-se que uma única dádiva de sangue pode ajudar a salvar até três vidas, sublinhando o impacto directo deste gesto simples, mas essencial.

