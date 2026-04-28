Incêndio destrói equipamentos da associação de kempo Nascemos Guerreiros no Sobralinho

Um incêndio na Associação de Kempo Nascemos Guerreiros, do Sobralinho, consumiu os equipamentos dos seus alunos e atletas e materiais de treino.

O fogo, segundo o treinador e responsável da associação, Nuno Grilo, teve origem na ficha onde estava ligado o desumidificador, que entrou em curto-circuito.

Na altura do incêndio, no dia 22 de Abril, pelas 11h00, não estava ninguém nas instalações. A associação só está no espaço desde Janeiro e não tinha seguro de recheio, apenas das paredes do espaço, que é arrendado.

Nuno Grilo diz que a associação, com cerca de cem alunos, vai reerguer-se “custe o que custar”, sendo que os atletas têm treinado na rua, até porque estão a competir. Foi entretanto lançado um crowdfunding para angariar verbas para comprar tintas para pintar o espaço e para comprar tatami, caneleiras e capacetes, entre outros equipamentos e materiais.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.