Sociedade | 28-04-2026 12:00
Protecção Civil de Benavente reforçada com viatura de comando táctico
A nova viatura 4x4 está equipada com sistemas de comunicações e coordenação, permitindo melhorar a capacidade de resposta em emergências.
A Câmara Municipal de Benavente ofereceu uma nova viatura de Comando Táctico 4x4 à Protecção Civil Municipal, reforçando os meios operacionais disponíveis no concelho.
Segundo o município, o veículo está equipado com sistemas de comunicações e de coordenação, permitindo aumentar a rapidez e a eficiência da intervenção em cenários de emergência.
A autarquia sublinha que este reforço se insere na prioridade dada à segurança da população, dotando a Protecção Civil Municipal de melhores condições para actuar no terreno.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Vale Tejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
22-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região