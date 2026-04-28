Protecção Civil de Benavente reforçada com viatura de comando táctico

A Câmara Municipal de Benavente ofereceu uma nova viatura de Comando Táctico 4x4 à Protecção Civil Municipal, reforçando os meios operacionais disponíveis no concelho.

Segundo o município, o veículo está equipado com sistemas de comunicações e de coordenação, permitindo aumentar a rapidez e a eficiência da intervenção em cenários de emergência.

A autarquia sublinha que este reforço se insere na prioridade dada à segurança da população, dotando a Protecção Civil Municipal de melhores condições para actuar no terreno.