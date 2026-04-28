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Sociedade | 28-04-2026 12:00

Protecção Civil de Benavente reforçada com viatura de comando táctico

Protecção Civil de Benavente reforçada com viatura de comando táctico
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A nova viatura 4x4 está equipada com sistemas de comunicações e coordenação, permitindo melhorar a capacidade de resposta em emergências.

A Câmara Municipal de Benavente ofereceu uma nova viatura de Comando Táctico 4x4 à Protecção Civil Municipal, reforçando os meios operacionais disponíveis no concelho.
Segundo o município, o veículo está equipado com sistemas de comunicações e de coordenação, permitindo aumentar a rapidez e a eficiência da intervenção em cenários de emergência.
A autarquia sublinha que este reforço se insere na prioridade dada à segurança da população, dotando a Protecção Civil Municipal de melhores condições para actuar no terreno.

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