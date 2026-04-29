Ana Leite lidera SFUS com espírito de missão e aposta na modernização

Ana Margarida Leite Assunção assumiu a presidência da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) sem ambição pessoal pelo cargo, mas movida por aquilo que descreve como um “espírito de missão” para evitar um vazio directivo na colectividade centenária. “Não foi algo que ambicionasse. A motivação foi não deixar cair uma direcção”, afirma, sublinhando que a decisão surgiu num contexto em que poucos se mostravam disponíveis para assumir a liderança.

Com ligação à SFUS desde a infância, Ana Leite cresceu dentro da colectividade, onde entrou ainda criança para aprender música e onde manteve sempre uma presença activa ao longo dos anos. O percurso nos órgãos sociais foi feito de forma gradual, passando pelo conselho fiscal e pela direcção, até assumir agora a presidência “com naturalidade”.

A nova presidente entende que a sustentabilidade das colectividades depende da capacidade das gerações intermédias assumirem responsabilidades. “Se nós, na idade dos 40, não pegarmos nestas associações, elas vão morrer”, alerta, referindo o equilíbrio difícil entre a vida pessoal, profissional e o voluntariado associativo. Entre as prioridades do mandato, destaca a necessidade de trazer “paz de espírito” à instituição, tanto do ponto de vista financeiro como organizacional, mas também de introduzir uma “lufada de ar fresco” através da modernização. Nesse âmbito, está em curso a implementação de um novo sistema informático que permitirá aos sócios tratar de inscrições e pagamentos online, reduzindo a dependência dos serviços presenciais. “Queremos facilitar processos e acompanhar os tempos actuais, sem perder a identidade da casa”, explica.

A dirigente sublinha ainda a importância da SFUS enquanto colectividade que ocupa tanto crianças como seniores. A escola de música, a natação, a ginástica rítmica, o rancho folclórico, a tuna sénior, a pesca desportiva e o teatro constituem, segundo refere, uma oferta diversificada que contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos participantes. No caso das crianças e jovens, destaca o papel da música no desenvolvimento da concentração e do estímulo cognitivo, bem como a importância das actividades para promover a socialização e a confiança. Já entre os mais velhos, iniciativas como a tuna sénior ajudam a combater o isolamento e o sedentarismo. A captação de novos executantes passa por iniciativas como demonstrações nas escolas e eventos abertos à comunidade, numa tentativa de aproximar os mais novos da colectividade e contrariar a concorrência de outras actividades.

“Não conseguimos descolar dos subsídios”

Em termos financeiros, a direcção procura manter a estabilidade, reconhecendo a dependência dos apoios institucionais. “Não conseguimos descolar dos subsídios”, admite, referindo a importância da relação com a junta de freguesia, a câmara municipal e outras colectividades locais. Outro objectivo, que transita da direcção anterior, passa pela aquisição de uma carrinha de nove lugares, que permita maior autonomia no transporte de atletas e equipamentos, reduzindo a dependência de apoios externos, os quais passaram a ser decisivos depois de um acidente que deixou inoperacional a viatura da SFUS.

Para o futuro, Ana Leite aponta um caminho de evolução gradual. “Não vamos mudar tudo de um dia para o outro, mas se todos os anos conseguirmos melhorar alguma coisa relevante, já é um bom caminho”, considera. Questionada a definir a SFUS em três palavras, não hesita: “Arte, cultura e desporto”.