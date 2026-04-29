uma parceria com o Jornal Expresso
29/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-04-2026 10:00

Caminhada pelo Ambiente em Rio Maior

Caminhada pelo Ambiente em Rio Maior
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa decorre no dia 16 de Maio, às 11h00, com ponto de encontro no Jardim Municipal de Rio Maior.

A “Caminhada pelo Ambiente” regressa a Rio Maior no dia 16 de Maio, às 11h00, com ponto de encontro no Jardim Municipal, junto ao tribunal. A iniciativa, organizada pela Atuaação - Associação Jovem de Rio Maior em parceria com a Associação de Estudantes da Escola Secundária local, visa promover a recolha de lixo, sensibilizar para comportamentos mais sustentáveis e incentivar o convívio e a prática de exercício físico. A participação é gratuita e pode ser feita a título individual ou em equipa, havendo ainda prémios e donativos para associações locais no modo competitivo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região