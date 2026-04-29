Caminhada pelo Ambiente em Rio Maior

A “Caminhada pelo Ambiente” regressa a Rio Maior no dia 16 de Maio, às 11h00, com ponto de encontro no Jardim Municipal, junto ao tribunal. A iniciativa, organizada pela Atuaação - Associação Jovem de Rio Maior em parceria com a Associação de Estudantes da Escola Secundária local, visa promover a recolha de lixo, sensibilizar para comportamentos mais sustentáveis e incentivar o convívio e a prática de exercício físico. A participação é gratuita e pode ser feita a título individual ou em equipa, havendo ainda prémios e donativos para associações locais no modo competitivo.