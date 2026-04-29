Casais de Baixo celebrou 52.º aniversário do 25 de Abril com programa alargado

Os autarcas foram saudados com o Hino Nacional e com Grândola Vila Morena.

A Associação Recreativa de Casais de Baixo assinalou no sábado, dia 25, o 52.º aniversário do 25 de Abril, numa iniciativa realizada em colaboração com a Junta de Freguesia de Azambuja e a câmara municipal. As comemorações prolongaram‑se ao longo do dia e envolveram actividades desportivas, momentos protocolares e convívio entre a população.

O programa começou cedo, com a alvorada e o hastear da bandeira na sede da associação, seguindo‑se a cerimónia idêntica nos Paços do Concelho de Azambuja. A Banda do Centro Cultural Azambujense marcou presença nas celebrações, dando o tom solene à manhã.

A meio da manhã, a colectividade recebeu o presidente da Câmara Municipal, Silvino Lúcio, e o presidente da Junta de Freguesia de Azambuja, André Salema. Os autarcas foram saudados com o Hino Nacional e com Grândola Vila Morena, música‑símbolo da revolução.

Um dos momentos mais aguardados foi o jogo de futebol comemorativo, que terminou com a vitória da Associação Recreativa de Casais de Baixo por 3-1. Os golos foram apontados por Diogo Mendes, Diogo Cunha e José Carlos (Zeca). No final houve entrega de medalhas aos participantes.

O almoço‑convívio reuniu associados, atletas e moradores, seguindo‑se uma tarde de jogos tradicionais, com destaque para o chinquilho. As comemorações terminaram no Páteo Valverde, onde a associação marcou presença na Festa das Colectividades.

A organização sublinha que o objectivo passa por manter viva a memória da revolução e reforçar o espírito comunitário que caracteriza a freguesia.