Condução com álcool é o crime mais participado no distrito de Santarém

A criminalidade participada voltou a subir no distrito de Santarém em 2025, acompanhando a tendência nacional, mas os dados do Relatório Anual de Segurança Interna mostram uma nota relevante: os crimes violentos e graves desceram de forma expressiva depois do agravamento registado no ano anterior. O distrito somou 14.430 participações criminais em 2025, mais 425 do que em 2024, o que representa uma subida de 3%. O aumento é praticamente igual ao crescimento nacional da criminalidade geral, que foi de 3,1%, com 365.802 participações registadas no país. Santarém surge assim num quadro de subida moderada, longe dos aumentos mais acentuados verificados em distritos como Coimbra e Leiria.

A leitura dos dados mostra que a criminalidade no distrito continua marcada por crimes de grande impacto no quotidiano. A condução com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l foi o crime mais participado, com 990 registos, mais 16,9% do que no ano anterior. Seguem-se as ofensas à integridade física voluntária simples, com 898 participações, a violência doméstica contra cônjuge ou análogo, com 858 casos, e as ameaças e coação, com 763 ocorrências.

No capítulo da criminalidade violenta, o distrito registou uma descida significativa. Foram contabilizadas 371 participações, menos 13,3% do que em 2024, ano em que tinham sido registados 428 casos. Entre os crimes violentos mais participados destacam-se a resistência e coação sobre funcionário, com 73 casos e uma subida de 52,1%, o roubo por esticão, com 66 casos, e o roubo na via pública, com 60. Estes dois últimos crimes desceram de forma acentuada, 35,9% e 40%, respectivamente. A violência doméstica mantém-se como uma das manchas mais persistentes do retrato criminal do distrito. No total das várias tipologias, Santarém registou 994 participações, menos 41 do que em 2024, correspondendo a uma descida de 4%. A quebra não apaga a dimensão do problema: continuam a ser quase mil situações participadas num só ano, sinal de que a violência dentro de portas permanece uma chaga social que os números não conseguem normalizar. Por concelhos, Santarém lidera com 1.732 participações, seguido de Ourém, com 1.305, Benavente, com 1.230, Tomar, com 1.221, e Torres Novas, com 1.012. Abrantes, Entroncamento, Almeirim, Salvaterra de Magos e Coruche surgem depois, todos com valores relevantes no mapa distrital.