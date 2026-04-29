Coruche promete reforçar socorro enquanto vereadores alertam para fragilidades

A capacidade de resposta dos meios de socorro no concelho de Coruche esteve em destaque na mais recente reunião de câmara, marcada por críticas de vereadores da oposição e pela apresentação de medidas que o executivo diz estar a desenvolver para reforçar o sector. Segundo dados revelados pela autarquia, até Março de 2026 os Bombeiros Municipais de Coruche dispunham de 24 elementos no quadro, dois dos quais de baixa.

O vereador Francisco Gaspar (PSD) manifestou preocupação com a evolução do número de bombeiros ao longo das últimas décadas, referindo que “há 30 anos havia 50 bombeiros, há 20 anos menos de 40, há 10 anos não chegavam a 30 e agora são cerca de 20”, algo que o presidente da câmara desmentiu com dados concretos, mostrando uma estabilização dos números na última década.

O vereador social-democrata apontou ainda a ausência de incentivos à carreira, o pagamento do subsídio de disponibilidade “pelo mínimo” e situações que levaram bombeiros a recorrer a tribunal para receber valores em dívida. “Nada pode justificar uma morte por falta de socorro”, afirmou, rejeitando, contudo, o “aproveitamento político” da situação que, no dia 11 de Abril, vitimou mortalmente um homem em Santana do Mato.

Também o vereador Dionísio Mendes considerou necessário apurar as circunstâncias de um acidente mortal ocorrido em Santana do Mato, defendendo que importa perceber se a morte resultou da demora no socorro ou de um problema súbito de saúde. Em resposta às críticas, a Câmara de Coruche divulgou, pouco antes da reunião do executivo, um documento no qual afirma estar “profundamente empenhada” em melhorar as respostas na área da saúde e do socorro. No domínio da saúde, o município refere ter realizado várias reuniões com a tutela e com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, sinalizando a degradação das respostas no concelho, marcada pela escassez de médicos, pela inexistência de médico de família para parte da população e pela redução dos serviços de atendimento. A autarquia destaca ainda o acompanhamento da situação em articulação com a coordenadora da USF Vale do Sorraia, Mileta Gomes.