Coruche promete reforçar socorro enquanto vereadores alertam para fragilidades
Discussão em reunião de câmara evidenciou preocupações com a capacidade de resposta no socorro no concelho de Coruche, num momento em que o executivo garante estar a avançar com medidas estruturais na saúde e na protecção civil.
A capacidade de resposta dos meios de socorro no concelho de Coruche esteve em destaque na mais recente reunião de câmara, marcada por críticas de vereadores da oposição e pela apresentação de medidas que o executivo diz estar a desenvolver para reforçar o sector. Segundo dados revelados pela autarquia, até Março de 2026 os Bombeiros Municipais de Coruche dispunham de 24 elementos no quadro, dois dos quais de baixa.
O vereador Francisco Gaspar (PSD) manifestou preocupação com a evolução do número de bombeiros ao longo das últimas décadas, referindo que “há 30 anos havia 50 bombeiros, há 20 anos menos de 40, há 10 anos não chegavam a 30 e agora são cerca de 20”, algo que o presidente da câmara desmentiu com dados concretos, mostrando uma estabilização dos números na última década.
O vereador social-democrata apontou ainda a ausência de incentivos à carreira, o pagamento do subsídio de disponibilidade “pelo mínimo” e situações que levaram bombeiros a recorrer a tribunal para receber valores em dívida. “Nada pode justificar uma morte por falta de socorro”, afirmou, rejeitando, contudo, o “aproveitamento político” da situação que, no dia 11 de Abril, vitimou mortalmente um homem em Santana do Mato.
Também o vereador Dionísio Mendes considerou necessário apurar as circunstâncias de um acidente mortal ocorrido em Santana do Mato, defendendo que importa perceber se a morte resultou da demora no socorro ou de um problema súbito de saúde. Em resposta às críticas, a Câmara de Coruche divulgou, pouco antes da reunião do executivo, um documento no qual afirma estar “profundamente empenhada” em melhorar as respostas na área da saúde e do socorro. No domínio da saúde, o município refere ter realizado várias reuniões com a tutela e com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, sinalizando a degradação das respostas no concelho, marcada pela escassez de médicos, pela inexistência de médico de família para parte da população e pela redução dos serviços de atendimento. A autarquia destaca ainda o acompanhamento da situação em articulação com a coordenadora da USF Vale do Sorraia, Mileta Gomes.
Concurso para mais dez bombeiros
No que respeita aos bombeiros, a autarquia prevê a abertura, em 2026, de concursos para a admissão de 10 novos bombeiros sapadores, o que representará um aumento de cerca de 40% face aos 23 operacionais registados no final de 2025, além da criação de cinco postos de assistente operacional para apoio directo à actividade. O município salienta que o recrutamento está condicionado por limites legais, nomeadamente de idade, defendendo a revisão do enquadramento jurídico para permitir maior flexibilidade. Ao nível dos meios, estão previstos investimentos na aquisição de uma nova ambulância, de uma viatura de combate a incêndios urbanos, de uma embarcação e no reforço de equipamentos no quartel dos bombeiros.