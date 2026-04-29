uma parceria com o Jornal Expresso
29/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-04-2026 14:11

Delegação de Santarém visitou Málaga com o Campus Tejo no horizonte

Delegação de Santarém visitou Málaga com o Campus Tejo no horizonte
FOTO – Facebook – João Teixeira Leite
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Santarém está a iniciar o caminho para a criação do Campus Tejo – Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia e esse foi o motivo da visita de uma delegação escalabitana a Málaga, na terça-feira, 28 de Abril,

Santarém está a iniciar o caminho para a criação do Campus Tejo – Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia e esse foi o motivo da visita de uma delegação escalabitana a Málaga, na terça-feira, 28 de Abril, revelou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), nas suas redes sociais. Para além do autarca, estiveram na cidade do sul de Espanha o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, a administradora do Instituto Politécnico ISLA Santarém, Filipa Martinho, a nova presidente do INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e ex-directora da Escola Superior Agrária de Santarém, e Margarida Oliveira, para além de outros elementos das instituições parceiras. A localização do Campus Tejo tem sido apontada para terrenos do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas.

João Leite destaca a visita ao Málaga TechPark, que classifica como um dos mais relevantes parques tecnológicos da Península Ibérica e uma referência a nível europeu, onde a comitiva foi recebida por responsáveis desse parque. “Ao longo da missão tivemos a oportunidade de conhecer algumas das mais importantes estruturas de inovação, empreendedorismo, ciência e desenvolvimento tecnológico da cidade de Málaga, hoje uma referência europeia nestas áreas”, reforçou o autarca

A delegação visitou também a Câmara de Comércio de Málaga e o Polo Nacional de Conteúdos Digitais, bem como a Universidade de Málaga e o Centro Andaluz de Empreendedorismo. “Estas reuniões permitiram conhecer modelos de sucesso na atracção de investimento, na ligação entre universidades, empresas e território, e nas políticas de inovação e empreendedorismo”, acrescentou João Leite, afirmando que o futuro dos territórios passa pela inovação, pela ciência, pela tecnologia e pela capacidade de criar ecossistemas colaborativos entre instituições de ensino, empresas e administração pública.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região