Delegação de Santarém visitou Málaga com o Campus Tejo no horizonte

Santarém está a iniciar o caminho para a criação do Campus Tejo – Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia e esse foi o motivo da visita de uma delegação escalabitana a Málaga, na terça-feira, 28 de Abril,

Santarém está a iniciar o caminho para a criação do Campus Tejo – Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia e esse foi o motivo da visita de uma delegação escalabitana a Málaga, na terça-feira, 28 de Abril, revelou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), nas suas redes sociais. Para além do autarca, estiveram na cidade do sul de Espanha o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, a administradora do Instituto Politécnico ISLA Santarém, Filipa Martinho, a nova presidente do INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e ex-directora da Escola Superior Agrária de Santarém, e Margarida Oliveira, para além de outros elementos das instituições parceiras. A localização do Campus Tejo tem sido apontada para terrenos do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas.

João Leite destaca a visita ao Málaga TechPark, que classifica como um dos mais relevantes parques tecnológicos da Península Ibérica e uma referência a nível europeu, onde a comitiva foi recebida por responsáveis desse parque. “Ao longo da missão tivemos a oportunidade de conhecer algumas das mais importantes estruturas de inovação, empreendedorismo, ciência e desenvolvimento tecnológico da cidade de Málaga, hoje uma referência europeia nestas áreas”, reforçou o autarca

A delegação visitou também a Câmara de Comércio de Málaga e o Polo Nacional de Conteúdos Digitais, bem como a Universidade de Málaga e o Centro Andaluz de Empreendedorismo. “Estas reuniões permitiram conhecer modelos de sucesso na atracção de investimento, na ligação entre universidades, empresas e território, e nas políticas de inovação e empreendedorismo”, acrescentou João Leite, afirmando que o futuro dos territórios passa pela inovação, pela ciência, pela tecnologia e pela capacidade de criar ecossistemas colaborativos entre instituições de ensino, empresas e administração pública.