Dia Internacional da Dança: Secção da 20km cresce e marca comunidade em Almeirim

Em Almeirim, a secção de dança da associação 20km abre todas as semanas as portas a quem queira aprender a dançar, sem olhar à idade, experiência ou aparência física. No âmbito do Dia Internacional da Dança, assinalado a 29 de abril, O MIRANTE foi conhecer este projecto criado em 2022, que tem vindo a ganhar dimensão e reconhecimento na comunidade. Actualmente, conta com cerca de 72 alunos, dos 5 aos 84 anos, afirmando-se como um espaço inclusivo onde convivem crianças, adultos e seniores, unidos pela mesma vontade de dançar.

Nos ensaios cruzam-se histórias de superação e descoberta. Há quem esteja a dar os primeiros passos e quem já celebre conquistas, como o casal Hugo Magalhães e Sónia Anastácio que, depois de começarem “como uns pés de chumbo”, são hoje campeões nacionais de danças standard e latinas na categoria de seniores iniciados. Mas há também desafios por ultrapassar, como o de Matilde Pereira, de 13 anos, que apesar de dançar desde pequena, tem enfrentado preconceito por não corresponder ao estereótipo físico ainda associado à modalidade.

*Artigo completo numa próxima edição impressa