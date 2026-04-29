Distrito de Santarém no mapa negro da sinistralidade

O distrito de Santarém está entre os territórios onde já se registaram vítimas mortais em acidentes rodoviários desde o início do ano. Segundo dados provisórios divulgados pela PSP, morreram duas pessoas em acidentes no distrito, num balanço nacional marcado também por mais de 9.000 condutores autuados por circularem com veículos sem inspeção periódica obrigatória.

Desde o início do ano, a Polícia de Segurança Pública multou 9.077 condutores por falta de inspeção automóvel, no âmbito de 6.777 operações de fiscalização que abrangeram 231.501 condutores em todo o país. A PSP diz que os números reflectem uma “tendência preocupante” e alerta para os riscos de circular com veículos sem condições técnicas adequadas. Além das infracções por falta de inspecção, foram detectadas 72.979 contraordenações rodoviárias e 4.153 crimes rodoviários. No mesmo período, registaram-se 19.018 acidentes, dos quais resultaram 30 mortos, 253 feridos graves e 5.267 feridos ligeiros.

As vítimas mortais ocorreram nos distritos de Braga, Coimbra, Lisboa, Porto, Santarém e Setúbal, bem como nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Lisboa registou o maior número de mortes, com 13 vítimas, seguindo-se Coimbra, com cinco. Santarém surge neste balanço com duas vítimas mortais, o mesmo número de Setúbal. A PSP lembra que circular sem inspecção obrigatória pode originar coimas entre 250 e 1.250 euros e sublinha que falhas nos travões, direção, iluminação ou pneus podem contribuir para acidentes graves ou fatais. A polícia aconselha os condutores a agendarem a inspeção com antecedência, que pode ser feita nos três meses anteriores à data limite, e a verificarem o estado geral do veículo antes de qualquer viagem, especialmente em deslocações longas.