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Sociedade | 29-04-2026 08:00

E-Redes nega falha no PTD que explodiu no Carregado

E-Redes nega falha no PTD que explodiu no Carregado
FOTO DR
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A empresa garante que o posto de transformação que explodiu em Refugidos não tinha falhas, mas assegura que irá compensar os prejuízos comprovados causados pelo incêndio.

A E-Redes disse a O MIRANTE que o posto de transformação de distribuição (PTD) que explodiu no dia 22 de Abril, em Refugidos, no Carregado, não apresentava qualquer defeito que pudesse ter estado na origem do acidente.
Recorde-se que, após a explosão, se propagou um incêndio que destruiu duas viaturas e causou danos na via pública, na Rua João Carlos Henriques. O acidente assustou os moradores, que chegaram a ficar sem luz e água até à colocação de dois geradores. As telecomunicações e a Internet ficaram vários dias sem funcionar e, na sequência do fogo, os estores de algumas casas derreteram.
“Desde a respectiva entrada em exploração, a rede eléctrica de baixa tensão em que se insere o PTD tem sido objecto das acções de manutenção e de vistoria regulamentarmente previstas, pelo que o estado de conservação do PTD à data da ocorrência era o exigível ao serviço que a E-Redes presta e decorrente das inspecções previstas no plano de manutenção, sendo que todos os respectivos componentes se encontravam em condições de exploração e conservados. Em face do estado regular de funcionamento e de conservação da rede eléctrica, conclui-se que o PTD não apresentava qualquer defeito que pudesse ter estado na origem do incidente”, respondeu a empresa.
Na mesma missiva, a E-Redes esclarece que “procederá à indemnização dos prejuízos sofridos que forem devidamente comprovados, o que é já do conhecimento dos visados”.
Os trabalhos de limpeza da rua, acrescenta ainda a empresa, ocorreram no dia 24 de Abril, tendo apenas ficado por executar nos locais onde, até ao dia 28 de Abril, ainda se encontravam as viaturas incendiadas.

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