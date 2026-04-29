Fingiu ser assaltada no Hospital Vila Franca de Xira por ter perdido cartão bancário

Uma mulher de 51 anos foi detida pela PSP a 24 de Abril, em Alverca do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, por suspeitas da prática de simulação de crime. O caso aconteceu junto ao Hospital Vila Franca de Xira. Segundo a Divisão Policial de Vila Franca de Xira, a mulher apresentou denúncia às autoridades alegando ter sido vítima de um roubo junto ao Hospital Vila Franca de Xira.

De acordo com a versão inicialmente apresentada, a suspeita preparava-se para pagar o título de estacionamento quando terá sido abordada por dois indivíduos que circulavam num motociclo. Alegadamente, os homens recorreram à força física para lhe retirar um porta-moedas e o cartão de débito pertencente ao companheiro.

Após a denúncia, a PSP desencadeou diligências de investigação e analisou imagens do sistema de videovigilância instalado na zona, com o objectivo de identificar os alegados autores. Contudo, após o visionamento das gravações, os agentes concluíram que não existia qualquer registo de entrada ou saída de um motociclo com as características descritas, nem de qualquer incidente no local e hora indicados. Confrontada com os factos apurados, a mulher acabou por confessar que não tinha sido vítima de qualquer roubo. Admitiu ainda ter perdido o cartão bancário do companheiro e inventado a história por receio da reação deste. Perante a confissão e os elementos recolhidos a PSP procedeu à sua detenção. A arguida foi posteriormente notificada para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira. No entanto, não compareceu ao primeiro interrogatório judicial, tendo o processo seguido para fase de inquérito.