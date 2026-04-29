Fingiu ser assaltada no Hospital Vila Franca de Xira por ter perdido cartão bancário
Mulher de 51 anos acabou detida pela PSP na véspera do 25 de Abril por simulação de crime.
Uma mulher de 51 anos foi detida pela PSP a 24 de Abril, em Alverca do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, por suspeitas da prática de simulação de crime. O caso aconteceu junto ao Hospital Vila Franca de Xira. Segundo a Divisão Policial de Vila Franca de Xira, a mulher apresentou denúncia às autoridades alegando ter sido vítima de um roubo junto ao Hospital Vila Franca de Xira.
De acordo com a versão inicialmente apresentada, a suspeita preparava-se para pagar o título de estacionamento quando terá sido abordada por dois indivíduos que circulavam num motociclo. Alegadamente, os homens recorreram à força física para lhe retirar um porta-moedas e o cartão de débito pertencente ao companheiro.
Após a denúncia, a PSP desencadeou diligências de investigação e analisou imagens do sistema de videovigilância instalado na zona, com o objectivo de identificar os alegados autores. Contudo, após o visionamento das gravações, os agentes concluíram que não existia qualquer registo de entrada ou saída de um motociclo com as características descritas, nem de qualquer incidente no local e hora indicados. Confrontada com os factos apurados, a mulher acabou por confessar que não tinha sido vítima de qualquer roubo. Admitiu ainda ter perdido o cartão bancário do companheiro e inventado a história por receio da reação deste. Perante a confissão e os elementos recolhidos a PSP procedeu à sua detenção. A arguida foi posteriormente notificada para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira. No entanto, não compareceu ao primeiro interrogatório judicial, tendo o processo seguido para fase de inquérito.