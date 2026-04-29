Luminárias levantadas provocam queda de idosa junto ao Centro Cultural Gil Vicente

A queda de uma idosa junto ao Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, trouxe para a reunião de câmara de 22 de Abril preocupações sobre a segurança do espaço público naquela zona. A vítima, aluna da Universidade Sénior, tropeçou em luminárias embutidas no pavimento que se encontram levantadas, acabando por cair. O caso foi relatado pelo vereador Miguel Alves, que disse ter prestado assistência à mulher após o acidente. O eleito alertou o executivo para o perigo representado por aquele tipo de equipamento quando deixa de estar nivelado com o piso, sublinhando que a situação pode colocar em risco outros peões, em particular pessoas idosas ou com mobilidade reduzida.

O presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Pedro Rosa, lamentou o sucedido. O autarca esclareceu, no entanto, que as luminárias em causa cumprem as normas em vigor à data da sua instalação. Ainda assim, admitiu que o município deve acompanhar a situação e avaliar eventuais medidas que permitam mitigar riscos e evitar novos acidentes. A discussão acabou por alargar-se à forma como devem ser tratadas situações de emergência em espaço público. Durante o debate foram também apontadas críticas ao funcionamento do sistema de emergência, considerado por alguns intervenientes demasiado burocrático e pouco célere em situações urgentes.