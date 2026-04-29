Moradores da Gavinheira sem MEO desde Março

Cerca de 20 moradores da Rua da Serra, na Gavinheira, Carnota, concelho de Alenquer, estão sem serviço da MEO desde o mês de Março. Parte dos residentes está sem televisão e Internet, mas mantém comunicações móveis; outros estão sem qualquer tipo de serviço.

A operadora tem conhecimento da situação, que já foi reportada via e-mail, telefone, presencialmente e através de carta registada por parte dos moradores. Também o presidente da Junta de Freguesia de Carnota, Luís Fernandes, já reportou o problema à operadora, assim como a Câmara de Alenquer, mas sem resultado prático.

Aos moradores, a MEO adia no tempo a resolução da falta de serviço, mas, de acordo com uma das moradoras, a factura mensal teve um desconto. A situação não é admissível, dizem os residentes, até porque ninguém explica o que se passou.

A zona é servida por ADSL e não tem fibra. O MIRANTE pediu esclarecimentos à MEO, mas não obteve resposta.

Notícia para ler numa edição impressa de O MIRANTE