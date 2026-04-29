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Sociedade | 29-04-2026 16:26

Moradores da Gavinheira sem MEO desde Março

Moradores da Gavinheira sem MEO desde Março
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Apesar das queixas à operadora, os residentes dizem não ter explicações nem solução à vista.

Cerca de 20 moradores da Rua da Serra, na Gavinheira, Carnota, concelho de Alenquer, estão sem serviço da MEO desde o mês de Março. Parte dos residentes está sem televisão e Internet, mas mantém comunicações móveis; outros estão sem qualquer tipo de serviço.
A operadora tem conhecimento da situação, que já foi reportada via e-mail, telefone, presencialmente e através de carta registada por parte dos moradores. Também o presidente da Junta de Freguesia de Carnota, Luís Fernandes, já reportou o problema à operadora, assim como a Câmara de Alenquer, mas sem resultado prático.
Aos moradores, a MEO adia no tempo a resolução da falta de serviço, mas, de acordo com uma das moradoras, a factura mensal teve um desconto. A situação não é admissível, dizem os residentes, até porque ninguém explica o que se passou.
A zona é servida por ADSL e não tem fibra. O MIRANTE pediu esclarecimentos à MEO, mas não obteve resposta.

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