Movimento cívico reactiva luta para restaurar concelho de Samora Correia

Um grupo de cidadãos de Samora Correia apresentou publicamente o movimento cívico “Mais Samora - Pela Restauração do Concelho”, numa sessão realizada na Praça da República, junto ao edifício do actual Museu da SFUS e da Igreja Matriz e último local dos Paços do Concelho. A iniciativa nasce da vontade de habitantes que defendem a importância da identidade histórica, da dimensão territorial e do peso social e económico de Samora Correia no contexto regional, propondo como objectivo central a restauração do concelho.

Segundo o movimento, esta reivindicação assenta em “raízes históricas profundas” e numa realidade actual marcada por uma população crescente, uma economia dinâmica e uma identidade própria, factores que, consideram, justificam maior autonomia administrativa e capacidade de decisão local.

Os promotores defendem que Samora Correia reúne as condições necessárias para recuperar o estatuto de concelho, permitindo uma gestão mais próxima dos cidadãos, mais eficiente e ajustada às especificidades do território. Durante a apresentação foi sublinhado que esta iniciativa pretende mobilizar a comunidade, promover o debate público e envolver as instituições num processo participado, transparente e sustentado, com contributos recolhidos junto da população.

O movimento, que inclui cidadãos ligados a associações e que estiveram ou estão envolvidos na vida política de Samora Correia, prevê desenvolver acções públicas, sessões de esclarecimento e iniciativas comunitárias, numa estratégia que visa consolidar uma base alargada de apoio à proposta. Entre os presentes estiveram Leonor Dias, Paula Rego, Mariza Sousa, Maria Cruz, Francisco Cordeiro, Carlos Pernes, Carlos Salvador, Domingos Pepino e José Nunes, a par de outros colaboradores e apoiantes.

Nesta que será mais uma tentativa para devolver o estatuto de concelho a Samora Correia, um dos intervenientes, Francisco Cordeiro, referiu que, para o desenvolvimento das próximas etapas, é fulcral a vontade da população. Carlos Pernes e Paula Rego, que também usaram da palavra durante a apresentação, sublinham tratar-se de uma questão de “justiça” para que a sexta maior freguesia de Portugal volte a ser sede de concelho.

Samora Correia foi concelho até à reforma de Passos Manuel, em 1836. A data de apresentação do movimento coincidiu com os 516 anos do foral concedido pelo Rei D. Manuel a 13 de Abril de 1510. Em 1982 realizou-se a primeira tentativa de restauração do concelho, tendo sido novamente proposta em 2002, com a criação do movimento “Mais Samora”, que também não vingou.