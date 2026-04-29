Operação “Fundo Perdido” passa por Santarém em investigação a fraude de 15 milhões

O distrito de Santarém está no mapa da operação “Fundo Perdido”, desencadeada pela Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação a um alegado esquema fraudulento que terá permitido a várias sociedades comerciais obter indevidamente mais de 15 milhões de euros em fundos europeus. Segundo anunciou a PJ, foram detidos dois homens e uma mulher, indiciados pelos crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e associação criminosa. Em causa estão suspeitas de utilização de facturação fictícia e sobrefacturação para aceder a verbas comunitárias ao abrigo dos programas Portugal 2020 e Alentejo 2020.

A operação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, incluiu o cumprimento de 35 mandados de busca e apreensão em vários pontos do país, abrangendo domicílios, sedes de sociedades comerciais e um escritório de advogados. As diligências decorreram nos distritos do Porto, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora, sinal de uma investigação com ramificações territoriais alargadas e impacto directo também na região ribatejana.

Os três detidos vão ser presentes a tribunal, em Évora, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coacção. O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Évora. O caso volta a colocar sob escrutínio a forma como são atribuídos e fiscalizados fundos comunitários, instrumentos essenciais para o desenvolvimento das regiões, mas também vulneráveis a esquemas que, a confirmarem-se, lesam o interesse público e retiram recursos a empresas e projectos que cumprem as regras.