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Sociedade | 29-04-2026 14:09

Operação “Fundo Perdido” passa por Santarém em investigação a fraude de 15 milhões

pj judiciaria policia ilustrativ
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Distrito de Santarém está entre os territórios abrangidos pelas buscas da Polícia Judiciária num caso de alegada fraude com fundos europeus dos programas Portugal 2020 e Alentejo 2020. Três pessoas foram detidas.

O distrito de Santarém está no mapa da operação “Fundo Perdido”, desencadeada pela Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação a um alegado esquema fraudulento que terá permitido a várias sociedades comerciais obter indevidamente mais de 15 milhões de euros em fundos europeus. Segundo anunciou a PJ, foram detidos dois homens e uma mulher, indiciados pelos crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e associação criminosa. Em causa estão suspeitas de utilização de facturação fictícia e sobrefacturação para aceder a verbas comunitárias ao abrigo dos programas Portugal 2020 e Alentejo 2020.
A operação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, incluiu o cumprimento de 35 mandados de busca e apreensão em vários pontos do país, abrangendo domicílios, sedes de sociedades comerciais e um escritório de advogados. As diligências decorreram nos distritos do Porto, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora, sinal de uma investigação com ramificações territoriais alargadas e impacto directo também na região ribatejana.
Os três detidos vão ser presentes a tribunal, em Évora, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coacção. O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Évora. O caso volta a colocar sob escrutínio a forma como são atribuídos e fiscalizados fundos comunitários, instrumentos essenciais para o desenvolvimento das regiões, mas também vulneráveis a esquemas que, a confirmarem-se, lesam o interesse público e retiram recursos a empresas e projectos que cumprem as regras.

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