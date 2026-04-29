Projecto em Alpiarça leva combate à pobreza e exclusão para mais perto das pessoas

Levar o apoio social ao encontro das pessoas, em vez de esperar que sejam as pessoas a procurá-lo, é uma das marcas do CLDS 5G Alpiarça Incluir+, projecto que, no primeiro ano de implementação, tem vindo a afirmar-se como uma resposta de proximidade no combate à pobreza e à exclusão social no concelho. A iniciativa “Oficina Móbil: Aromas de Igualdade”, realizada a 14 de Abril no Gabinete de Apoio ao Munícipe, em Frade de Cima, é um exemplo concreto dessa estratégia: sair do gabinete, entrar nas localidades e criar pontes directas com a população.

Promovido pela Câmara Municipal de Alpiarça e co-financiado pelo programa PESSOAS 2030, o CLDS 5G Incluir+ assume-se como um instrumento estruturante de intervenção social, centrado nas fragilidades identificadas no território. Pobreza infantil, exclusão social, envelhecimento, alterações sociodemográficas e integração de população migrante são algumas das realidades que o projecto procura enfrentar através de uma actuação articulada, próxima e ajustada às necessidades locais. Segundo Vanessa Nalha, coordenadora do projecto, os principais objectivos passam pelo “combate à pobreza e à exclusão social, o apoio às populações mais vulneráveis e a capacitação da comunidade, promovendo uma maior inclusão social”. A responsável sublinha que o trabalho é desenvolvido de forma integrada junto de crianças, jovens, famílias e comunidade em geral, numa lógica de acompanhamento contínuo e de construção de respostas com impacto real na vida das pessoas. Em Alpiarça, onde se regista uma taxa significativa de pobreza infantil e exclusão social, a existência de uma população migrante que ronda os 10% reforça ainda mais a necessidade de promover estratégias de integração e coesão.

O reforço da inclusão social, sobretudo entre os mais jovens, assenta numa articulação permanente com escolas, associações, serviços sociais e outras entidades do concelho. O CLDS 5G desenvolve actividades em parceria com a CPCJ, os serviços de acção social e o Radar Social, projecto enquadrado no Plano de Recuperação e Resiliência que visa sinalizar e apoiar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. O plano de acção do Incluir+ arrancou a 3 de Março de 2025 e prevê, ao longo de 48 meses, a concretização de 13 acções distribuídas por dois eixos principais. O Eixo II está orientado para o combate à pobreza infantil e à exclusão social, enquanto o Eixo IV aposta no desenvolvimento comunitário e na capacitação pessoal e profissional de jovens e adultos.

Ao nível da comunidade, o projecto desenvolve respostas práticas e direccionadas. O Gabinete de Apoio Comunitário presta ajuda na elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego; o Alpi Welcome Point procura facilitar a integração de famílias migrantes; e o Empoderar+ centra-se na valorização pessoal e profissional dos participantes. É nesta dimensão mais prática e transformadora que começam a surgir os primeiros resultados. Entre os casos já assinalados está o de uma jovem de 18 anos que, após acompanhamento no âmbito do Empoderar+, conseguiu ingressar na GNR. Outro exemplo é o de uma jovem licenciada que, com apoio na preparação para o mercado de trabalho, acabou por integrar-se profissionalmente na sua área de formação.

Com sede no Mercado Municipal de Alpiarça e um horizonte de execução de quatro anos, o CLDS 5G Alpiarça Incluir+ quer continuar a aprofundar o seu impacto no território, mantendo uma intervenção assente na escuta, na proximidade e na articulação com a comunidade.