Veículo especial de combate a incêndios cedido aos Bombeiros de Alenquer

O Município de Alenquer adquiriu um novo veículo especial de combate a incêndios (VECI) que passa agora a estar ao encargo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer. A viatura dispõe, entre outras características, de uma capacidade mínima de 3.000 litros, um dispositivo luminoso que permite verificar o nível de água no tanque, cofres em alumínio, equipamentos vários de desencarceramento, equipamentos de extinção, entre outros.

Este é um investimento essencial à melhoria da capacidade operacional dos agentes de Protecção Civil do Município de Alenquer, em particular daqueles que detêm maior presença na resposta às situações de emergência, como o combate a incêndios.

O investimento ascendeu a 399 mil euros, valor ao qual acresce IVA à taxa de 6%, sendo esta aquisição cofinanciada pela União Europeia através do Programa Regional do Centro (Centro 2030).