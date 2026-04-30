Abrantes exige respostas do Governo; ministro não respondeu a questões

A Câmara de Abrantes quer que a visita do ministro das Infraestruturas ao concelho se traduza em obras e não apenas em compromissos políticos. Manuel Valamatos defendeu, na quarta-feira, 29 de Abril, a necessidade de respostas “concretas e rápidas” para três dossiers considerados prioritários: a requalificação da Estrada Nacional 2, a melhoria das estações ferroviárias e a conclusão do IC9. “O senhor ministro tinha-se comprometido connosco em abordar três assuntos essenciais”, afirmou o presidente do município, referindo-se à situação da EN2 na zona da Farinha Pereira, às infraestruturas ferroviárias de Alferrarede, Tramagal e São Miguel do Rio Torto e à ligação rodoviária entre Abrantes, Ponte de Sor e a zona industrial do Tramagal.

No caso da Estrada Nacional 2, Manuel Jorge Valamatos defende a desclassificação do troço urbano e a celebração de um acordo com a Infraestruturas de Portugal que permita transferir a gestão da via para o município. O autarca sustenta que só assim será possível avançar com obras de requalificação, incluindo passeios, iluminação pública e a resolução de problemas estruturais graves. “Precisamos que esta estrada passe para a égide do município para podermos requalificá-la”, afirmou, sublinhando que o troço entre o nó da A23 e a ponte ferroviária de Abrantes apresenta deficiências de drenagem que provocam inundações sempre que chove com alguma intensidade. “Quando chove um pouco, a estrada fica toda inundada”, disse. O presidente da Câmara admitiu que estão em análise vários modelos, incluindo soluções discutidas com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que passam pela transferência de responsabilidades acompanhada de financiamento. Mas deixou um aviso: “O que queremos é intervir. Caso isso não aconteça, nada será feito”.

Na ferrovia, Manuel Jorge Valamatos destacou a importância das três estações existentes no concelho para a mobilidade da população, para a zona industrial e para o Parque de Ciência e Tecnologia. Com o aumento da utilização do comboio, o autarca considera indispensável uma resposta que vá além de projectos antigos que nunca saíram do papel. O Largo da Estação do Rossio foi outro dos pontos abordados. Manuel Jorge Valamatos reconheceu que a solução actual é provisória e “muito precária”, defendendo uma intervenção que garanta segurança, dignidade e cumprimento das normas de circulação. Segundo o autarca, a Infraestruturas de Portugal estará a reavaliar um projecto anterior para aquela zona.

Quanto ao IC9, o presidente da Câmara disse ter recebido garantias de que o processo está em curso, com concurso público a decorrer e a obra em fase de estudo prévio. A ligação é vista como essencial para melhorar a articulação entre Abrantes, Ponte de Sor e o Tramagal. “Queremos acreditar que esta obra se concretize nos próximos tempos e deixe de ser apenas uma promessa”, afirmou. O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, não prestou declarações à comunicação social durante a visita.