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Sociedade | 30-04-2026 07:00

Aluna do Cartaxo entre os dez melhores do país nas Olimpíadas da Biologia Júnior

Aluna do Cartaxo entre os dez melhores do país nas Olimpíadas da Biologia Júnior
Caetana Campos Silva, aluna da Escola Secundária do Cartaxo - foto DR
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O resultado volta a destacar o trabalho desenvolvido no agrupamento.

A aluna Caetana Sá Araújo Campos Silva, do 9.º ano da Escola Secundária do Cartaxo, ficou entre os dez primeiros classificados a nível nacional nas Olimpíadas da Biologia Júnior, competição que este ano reuniu 6126 participantes de escolas de todo o país.
O resultado volta a destacar o trabalho desenvolvido no agrupamento, já que não é a primeira vez que um aluno da Escola Secundária do Cartaxo alcança um lugar de topo nesta prova organizada pela Ordem dos Biólogos. A cerimónia de entrega de prémios decorreu no Auditório Mariano Gago, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, e contou com a presença dos bastonários da Biologia e da Medicina, num reconhecimento público do mérito académico dos jovens finalistas.

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