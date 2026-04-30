Aluna do Cartaxo entre os dez melhores do país nas Olimpíadas da Biologia Júnior
O resultado volta a destacar o trabalho desenvolvido no agrupamento.
A aluna Caetana Sá Araújo Campos Silva, do 9.º ano da Escola Secundária do Cartaxo, ficou entre os dez primeiros classificados a nível nacional nas Olimpíadas da Biologia Júnior, competição que este ano reuniu 6126 participantes de escolas de todo o país.
O resultado volta a destacar o trabalho desenvolvido no agrupamento, já que não é a primeira vez que um aluno da Escola Secundária do Cartaxo alcança um lugar de topo nesta prova organizada pela Ordem dos Biólogos. A cerimónia de entrega de prémios decorreu no Auditório Mariano Gago, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, e contou com a presença dos bastonários da Biologia e da Medicina, num reconhecimento público do mérito académico dos jovens finalistas.