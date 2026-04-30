Sociedade | 30-04-2026 20:53
Assembleia Municipal de Santarém regressou ao antigo Governo Civil
A Assembleia Municipal de Santarém voltou ao salão nobre do edifício do antigo Governo Civil de Santarém, hoje instalações ocupadas pela GNR.
A Assembleia Municipal de Santarém voltou ao salão nobre do edifício do antigo Governo Civil de Santarém, hoje instalações ocupadas pela GNR.
No início da sessão de 30 de Abril, o presidente da assembleia, Gustavo Reis, referiu que a decisão de trocar a Casa do Campino pelo novo local é uma forma de dignificar e aproximar esse órgão autárquico da população e uma forma de valorizar o centro histórico da cidade.
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