Assembleia Municipal de Santarém regressou ao antigo Governo Civil

A Assembleia Municipal de Santarém voltou ao salão nobre do edifício do antigo Governo Civil de Santarém, hoje instalações ocupadas pela GNR.

No início da sessão de 30 de Abril, o presidente da assembleia, Gustavo Reis, referiu que a decisão de trocar a Casa do Campino pelo novo local é uma forma de dignificar e aproximar esse órgão autárquico da população e uma forma de valorizar o centro histórico da cidade.