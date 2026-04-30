uma parceria com o Jornal Expresso
30/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-04-2026 20:53

Assembleia Municipal de Santarém regressou ao antigo Governo Civil

Assembleia Municipal de Santarém regressou ao antigo Governo Civil
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Assembleia Municipal de Santarém voltou ao salão nobre do edifício do antigo Governo Civil de Santarém, hoje instalações ocupadas pela GNR.

A Assembleia Municipal de Santarém voltou ao salão nobre do edifício do antigo Governo Civil de Santarém, hoje instalações ocupadas pela GNR.
No início da sessão de 30 de Abril, o presidente da assembleia, Gustavo Reis, referiu que a decisão de trocar a Casa do Campino pelo novo local é uma forma de dignificar e aproximar esse órgão autárquico da população e uma forma de valorizar o centro histórico da cidade.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região