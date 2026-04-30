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Sociedade | 30-04-2026 10:42

Autarcas pedem reuniões aos grupos parlamentares sobre fecho das urgências obstétricas em VFX

Autarcas pedem reuniões aos grupos parlamentares sobre fecho das urgências obstétricas em VFX
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Presidentes de câmara pediram reuniões aos grupos parlamentares para discutir o fecho das urgências obstétricas no Hospital Vila Franca de Xira. A decisão, dizem, agrava o acesso a cuidados de saúde e coloca em causa a segurança de grávidas e bebés.

Os presidentes das câmaras municipais da área de influência do Hospital Vila Franca de Xira e da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal pediram reuniões a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República para abordar o encerramento das urgências obstétricas, já implementado e a alargar por decisão do Ministério da Saúde.
Na missiva, com data de 29 de Abril, os 13 autarcas reforçam que a decisão “de que tivemos conhecimento através da comunicação social, acrescenta constrangimentos sérios a estes territórios e às suas populações”, que assim ficam mais afastados destes recursos de saúde em contexto de urgência (e emergência), tão importantes para as mulheres grávidas e para a segurança do parto e dos respectivos bebés.
Os presidentes de câmara de Alcochete, Alenquer, Almada, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira manifestam confiança de que os deputados “estarão disponíveis para ouvir os autarcas e, através deles, as respectivas populações”.
No dia 26 de Março foi entregue a petição pública “Pela Manutenção e Melhoria da Urgência Obstétrica do Hospital de Vila Franca de Xira”, com perto de 12 mil assinaturas, garantindo que o assunto terá de ser agendado para discussão no plenário parlamentar.

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