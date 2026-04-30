Autarcas pedem reuniões aos grupos parlamentares sobre fecho das urgências obstétricas em VFX

Os presidentes das câmaras municipais da área de influência do Hospital Vila Franca de Xira e da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal pediram reuniões a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República para abordar o encerramento das urgências obstétricas, já implementado e a alargar por decisão do Ministério da Saúde.

Na missiva, com data de 29 de Abril, os 13 autarcas reforçam que a decisão “de que tivemos conhecimento através da comunicação social, acrescenta constrangimentos sérios a estes territórios e às suas populações”, que assim ficam mais afastados destes recursos de saúde em contexto de urgência (e emergência), tão importantes para as mulheres grávidas e para a segurança do parto e dos respectivos bebés.

Os presidentes de câmara de Alcochete, Alenquer, Almada, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira manifestam confiança de que os deputados “estarão disponíveis para ouvir os autarcas e, através deles, as respectivas populações”.

No dia 26 de Março foi entregue a petição pública “Pela Manutenção e Melhoria da Urgência Obstétrica do Hospital de Vila Franca de Xira”, com perto de 12 mil assinaturas, garantindo que o assunto terá de ser agendado para discussão no plenário parlamentar.