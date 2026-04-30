Cão morre afogado dentro de poço no Cartaxo

Animal foi resgatado sem vida de um poço vedado mas sem cobertura junto às hortas comunitárias no Cartaxo.

Um cão morreu afogado depois de, ao que tudo indica, ter caído dentro de um poço na zona da Quinta das Pratas, junto à horta comunitária, no Cartaxo. Após o alerta dado por uma popular, o animal foi resgatado já sem vida pelos bombeiros.

O poço em causa encontra-se parcialmente vedado com rede, mas a protecção não foi suficiente para impedir o acidente que está a gerar indignação entre a população.

É obrigatório por lei em Portugal (Decreto-Lei n.º 310/2002) que poços, fendas e outras escavações em terrenos tenham resguardo ou cobertura eficaz. A medida visa prevenir acidentes com pessoas e animais. As autoridades podem notificar os proprietários para garantir a segurança, arriscando estes coimas que podem ir de 170 euros até valores agravados.