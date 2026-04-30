Sociedade | 30-04-2026 07:00
“Desaligno da Cidade” reflecte sobre o papel da arquitectura no futuro de Santarém
foto ilustrativa
Ponto de encontro entre a comunidade, profissionais e investidores, promovendo a partilha de ideias e a valorização do território.
O escritório Lignō Arquitectura e Construção promove, em Santarém, no dia 2 de Maio, o evento “Desaligo da Cidade”, que pretende afirmar-se como “o maior momento de apresentação de projectos de arquitectura na região”. A iniciativa terá lugar na Rua Capelo e Ivens, n.º 74, reunindo diversos projectos desenvolvidos pelo atelier e propondo uma reflexão sobre o papel da arquitectura na construção do futuro da cidade. Mais do que uma apresentação, o “Desaligno da Cidade” pretende ser um ponto de encontro entre a comunidade, profissionais e investidores, promovendo a partilha de ideias e a valorização do território através da arquitectura.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Vale Tejo
29-04-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região