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Sociedade | 30-04-2026 07:00

“Desaligno da Cidade” reflecte sobre o papel da arquitectura no futuro de Santarém

planta arquitectura
foto ilustrativa
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Ponto de encontro entre a comunidade, profissionais e investidores, promovendo a partilha de ideias e a valorização do território.

O escritório Lignō Arquitectura e Construção promove, em Santarém, no dia 2 de Maio, o evento “Desaligo da Cidade”, que pretende afirmar-se como “o maior momento de apresentação de projectos de arquitectura na região”. A iniciativa terá lugar na Rua Capelo e Ivens, n.º 74, reunindo diversos projectos desenvolvidos pelo atelier e propondo uma reflexão sobre o papel da arquitectura na construção do futuro da cidade. Mais do que uma apresentação, o “Desaligno da Cidade” pretende ser um ponto de encontro entre a comunidade, profissionais e investidores, promovendo a partilha de ideias e a valorização do território através da arquitectura.

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