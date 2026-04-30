Encontro em Santarém sobre medidas de segurança nas respostas de apoio a idosos

A Câmara de Santarém informou que estão abertas as inscrições, gratuitas, para o encontro sobre medidas de segurança nas respostas de apoio a idosos que tem lugar no dia 6 de Maio, a partir das 10h00, na Casa do Campino. As inscrições podem ser feitas online em https://bit.ly/apoioaidosos.

Segundo a autarquia, após a sessão de abertura, a cargo de Teresa Ferreira, vereadora da Câmara de Santarém, Filipe Almeirante, coordenador da Proteção Civil e Segurança Municipal vai dar a conhecer a importância da Proteção Civil, na prevenção, preparação, socorro e proteção a idosos.

A iniciativa conta ainda com a participação de Lídia Gameiro, diretora do Núcleo de Respostas Sociais, da Unidade de Desenvolvimento Social, do Centro Distrital de Santarém, entidade responsável pela gestão e acompanhamento das diversas valências de apoio à população idosa no Distrito, com Manuel Maia Frazão e Alice Rodrigues, respetivamente, provedor e diretora da Santa Casa da Misericórdia de Pernes que tem como missão o desenvolvimento de estruturas sociais qualificadas de apoio à infância, juventude, família e terceira idade, como também preservar e valorizar o património, integrada numa rede de parceiros sociais.

Esta sessão conta ainda com um debate sobre a temática, moderado por Maria Elisabete Filipe, chefe da Divisão do Desenvolvimento Social e Saúde da Câmara de Santarém.