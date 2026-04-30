Idosa com problemas de cognição foge do Hospital de Santarém

Benvinda Simões, uma sobrevivente de AVC de 83 anos com problemas cognitivos, fugiu do Serviço de Urgência do Hospital de Santarém durante a madrugada quando estava a fazer tratamento, sem que nenhum funcionário se tivesse apercebido. Acabou por ser avistada pelo filho, que foi alertado por um outro utente para a saída da idosa de Fazendas de Almeirim. A família está indignada com a situação e fala numa situação de negligência que podia ter acabado com o desaparecimento de uma pessoa idosa, desorientada e a necessitar de tratamento hospitalar.

“A minha mãe arrancou o cateter - através do qual lhe estava a ser administrado medicamento - e saiu sem que ninguém se apercebesse. Se um senhor não me batesse no vidro da sala de espera a avisar, não sei. Tanto podia aparecer como não aparecer”, diz a O MIRANTE o filho, António Ribeiro, sublinhando que este caso, ocorrido na madrugada de 23 de Abril, deve servir como “uma chamada de atenção para o que podia ter acontecido” e para servir de exemplo. Até porque, lembra, já ocorreram no país casos de abandono de idosos das urgências que acabaram com desaparecimentos e até em morte.