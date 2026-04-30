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Sociedade | 30-04-2026 12:00

Idosa com problemas de cognição foge do Hospital de Santarém

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
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Paciente de Fazendas de Almeirim arrancou o cateter e abandonou, durante a madrugada, a Urgência do Hospital de Santarém sem que ninguém se tenha apercebido. ULS accionou procedimentos internos para perceber o que se passou.

Benvinda Simões, uma sobrevivente de AVC de 83 anos com problemas cognitivos, fugiu do Serviço de Urgência do Hospital de Santarém durante a madrugada quando estava a fazer tratamento, sem que nenhum funcionário se tivesse apercebido. Acabou por ser avistada pelo filho, que foi alertado por um outro utente para a saída da idosa de Fazendas de Almeirim. A família está indignada com a situação e fala numa situação de negligência que podia ter acabado com o desaparecimento de uma pessoa idosa, desorientada e a necessitar de tratamento hospitalar.
“A minha mãe arrancou o cateter - através do qual lhe estava a ser administrado medicamento - e saiu sem que ninguém se apercebesse. Se um senhor não me batesse no vidro da sala de espera a avisar, não sei. Tanto podia aparecer como não aparecer”, diz a O MIRANTE o filho, António Ribeiro, sublinhando que este caso, ocorrido na madrugada de 23 de Abril, deve servir como “uma chamada de atenção para o que podia ter acontecido” e para servir de exemplo. Até porque, lembra, já ocorreram no país casos de abandono de idosos das urgências que acabaram com desaparecimentos e até em morte.

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