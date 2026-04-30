uma parceria com o Jornal Expresso
30/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-04-2026 13:01

Máquina agrícola paralisa centro da Chamusca e expõe fragilidade da EN118

Máquina agrícola paralisa centro da Chamusca e expõe fragilidade da EN118
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Passagem de uma máquina agrícola de grande dimensão paralisou o trânsito no centro da Chamusca e voltou a pôr em evidência os problemas de circulação e segurança na EN118, uma estrada cada vez mais degradada e pressionada pelo trânsito pesado no coração da vila.

O trânsito esteve parado no centro da vila da Chamusca na quinta-feira, 30 de Abril, devido à passagem de uma máquina agrícola de grandes dimensões. O episódio voltou a expor as dificuldades de circulação numa artéria central, onde a Estrada Nacional 118 atravessa toda a vila e continua a concentrar trânsito local, veículos pesados, maquinaria agrícola e circulação pedonal. A situação, que causou constrangimentos à circulação e obrigou os automobilistas a esperar pela passagem da máquina, reforça os alertas já noticiados por O MIRANTE sobre o estado e a pressão a que está sujeita a EN118.
Em Março deste ano, o nosso jornal dava conta da degradação do piso, com crateras, remendos sucessivos e sinais evidentes de desgaste junto aos Paços do Concelho, agravados pela passagem regular de veículos pesados, nomeadamente com destino ao Eco Parque do Relvão. O caso desta manhã mostra como a principal via da vila está longe de responder às necessidades actuais de mobilidade e segurança. A convivência diária entre moradores, comerciantes, ligeiros, pesados e maquinaria de grande dimensão transforma o centro da Chamusca num ponto crítico, onde qualquer ocorrência basta para bloquear a circulação. Enquanto a requalificação prometida pela Infraestruturas de Portugal continua sem avançar no terreno, a EN118 mantém-se como uma ferida aberta.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região