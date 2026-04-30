Misericórdia e Hospital da Luz vão ter consultas gratuitas para utentes
Projecto disponibiliza 120 consultas gratuitas para utentes carenciados do concelho de VFX. E em breve avançará a formação nas escolas para que os profissionais que cuidam de crianças com problemas possam melhorar os cuidados.
A Misericórdia de Vila Franca de Xira assinou com o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, com o apoio do município, o protocolo relativo ao projecto Saúde em Rede. O acordo agora assinado vai disponibilizar 120 consultas gratuitas, de especialidade, a utentes carenciados do concelho, os quais são referenciados pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) da Câmara de Vila Franca de Xira.
O acordo foi assinado no dia 23 de Abril, na Residência Sénior Sant’Ana do Campus de Saúde. Na ocasião, o provedor da Misericórdia de VFX, Armando Jorge de Carvalho, recordou que a parceria com o Hospital da Luz veio afirmar um novo pólo de saúde no centro da cidade, com a criação de condições concretas de acesso a cuidados de saúde diferenciados para os colaboradores da instituição, respectivos agregados familiares e irmãos, extensíveis a toda a rede do Grupo Luz Saúde a nível nacional, e agora também com consultas para os carenciados do concelho.