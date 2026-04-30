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Sociedade | 30-04-2026 21:00

Misericórdia e Hospital da Luz vão ter consultas gratuitas para utentes

Misericórdia e Hospital da Luz vão ter consultas gratuitas para utentes
Lançamento do projecto Saúde em Rede aconteceu no Campus da Saúde de Vila Franca de Xira com representantes da Misericórdia de VFX, câmara muncipal e Luz Saúde - foto O MIRANTE
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Projecto disponibiliza 120 consultas gratuitas para utentes carenciados do concelho de VFX. E em breve avançará a formação nas escolas para que os profissionais que cuidam de crianças com problemas possam melhorar os cuidados.

A Misericórdia de Vila Franca de Xira assinou com o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, com o apoio do município, o protocolo relativo ao projecto Saúde em Rede. O acordo agora assinado vai disponibilizar 120 consultas gratuitas, de especialidade, a utentes carenciados do concelho, os quais são referenciados pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) da Câmara de Vila Franca de Xira.
O acordo foi assinado no dia 23 de Abril, na Residência Sénior Sant’Ana do Campus de Saúde. Na ocasião, o provedor da Misericórdia de VFX, Armando Jorge de Carvalho, recordou que a parceria com o Hospital da Luz veio afirmar um novo pólo de saúde no centro da cidade, com a criação de condições concretas de acesso a cuidados de saúde diferenciados para os colaboradores da instituição, respectivos agregados familiares e irmãos, extensíveis a toda a rede do Grupo Luz Saúde a nível nacional, e agora também com consultas para os carenciados do concelho.

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