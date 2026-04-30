Roubadas flores plantadas por crianças e seniores no Pinheiro Grande

As flores que crianças do Jardim de Infância do Pinheiro Grande e utentes da Academia Sénior colocaram no Largo da Palmeira foram roubadas, num gesto que a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande considera “incompreensível e profundamente lamentável”. A situação ganha contornos ainda mais graves porque, segundo a autarquia, também já começaram a ser retiradas flores dos canteiros do próprio Jardim de Infância.

A iniciativa tinha um valor simbólico que ia muito além do simples embelezamento do espaço público. Resultou do trabalho conjunto entre crianças e seniores, juntando gerações em torno do objectivo de cuidar da aldeia, valorizar o espaço de todos e promover o respeito pelo património colectivo. Por isso, o roubo das flores não é apenas um acto de vandalismo ou de apropriação indevida de bens públicos; é uma falta de respeito pelo esforço de quem dedicou tempo, carinho e vontade a tornar o Pinheiro Grande mais bonito, refere a autarquia.

A União de Freguesias, presidida por Jorge Silva Santos, deixou nas redes sociais um apelo à consciência cívica da população, lamentando que gestos desta natureza atinjam precisamente iniciativas que procuram reforçar o espírito de comunidade. “Assim não… a nossa aldeia não merece isto”, sublinha a autarquia, numa mensagem que traduz indignação, mas também tristeza. A freguesia apela agora para que situações semelhantes não voltem a acontecer e para que todos ajudem a preservar aquilo que pertence à comunidade.