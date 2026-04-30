uma parceria com o Jornal Expresso
30/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-04-2026 10:35

Roubadas flores plantadas por crianças e seniores no Pinheiro Grande

Roubadas flores plantadas por crianças e seniores no Pinheiro Grande
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Flores plantadas por crianças do Jardim de Infância e seniores da Academia Sénior no Largo da Palmeira, no Pinheiro Grande, foram roubadas, num gesto que a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande considera lamentável e ofensivo para o espírito de comunidade.

As flores que crianças do Jardim de Infância do Pinheiro Grande e utentes da Academia Sénior colocaram no Largo da Palmeira foram roubadas, num gesto que a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande considera “incompreensível e profundamente lamentável”. A situação ganha contornos ainda mais graves porque, segundo a autarquia, também já começaram a ser retiradas flores dos canteiros do próprio Jardim de Infância.
A iniciativa tinha um valor simbólico que ia muito além do simples embelezamento do espaço público. Resultou do trabalho conjunto entre crianças e seniores, juntando gerações em torno do objectivo de cuidar da aldeia, valorizar o espaço de todos e promover o respeito pelo património colectivo. Por isso, o roubo das flores não é apenas um acto de vandalismo ou de apropriação indevida de bens públicos; é uma falta de respeito pelo esforço de quem dedicou tempo, carinho e vontade a tornar o Pinheiro Grande mais bonito, refere a autarquia.
A União de Freguesias, presidida por Jorge Silva Santos, deixou nas redes sociais um apelo à consciência cívica da população, lamentando que gestos desta natureza atinjam precisamente iniciativas que procuram reforçar o espírito de comunidade. “Assim não… a nossa aldeia não merece isto”, sublinha a autarquia, numa mensagem que traduz indignação, mas também tristeza. A freguesia apela agora para que situações semelhantes não voltem a acontecer e para que todos ajudem a preservar aquilo que pertence à comunidade.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região