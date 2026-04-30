Tecnologia com “GPS” na Lezíria ajuda a localizar tumores da mama de pequenas dimensões

A Unidade de Patologia Mamária da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) está a utilizar uma nova tecnologia de apoio à localização de tumores malignos da mama de pequenas dimensões, num avanço que permite maior precisão em contexto cirúrgico e melhores condições para as doentes. Segundo anunciou a ULS Lezíria, desde Outubro de 2025 que a ecografia intraoperatória passou a ser complementada por um sistema de marcação assistida por tecnologia Sirius, descrito como uma espécie de “GPS” aplicado à cirurgia mamária. A solução é particularmente indicada para lesões muito pequenas, cuja visualização pode ser limitada durante o procedimento.

O processo começa antes da cirurgia, com a colocação de um marcador no interior do tumor pelo médico radiologista. Já no bloco operatório, o cirurgião utiliza o sistema Sirius, que permite localizar em tempo real o ponto exacto da lesão, aumentando a segurança e a precisão da intervenção. Citada em comunicado, a coordenadora da Unidade de Patologia Mamária, Madalena Nogueira, sublinha que esta técnica representa ganhos importantes em várias fases do tratamento, desde logo por proporcionar “maior conforto para a doente”. A médica destaca ainda a “maior flexibilidade na articulação entre marcação e cirurgia” e a “maior precisão durante o procedimento cirúrgico”.

A adopção desta tecnologia reforça a capacidade da ULS Lezíria no diagnóstico e tratamento do cancro da mama, permitindo uma resposta mais ajustada a casos em que a dimensão reduzida das lesões exige instrumentos de localização cada vez mais rigorosos.