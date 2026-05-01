Abrantes reforça campanha para manter concelho mais branco e cuidado

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a aquisição de cal, num investimento de cerca de 7.200 euros, para dar continuidade à campanha “Abrantes + Branca”, iniciativa que pretende valorizar e preservar o património edificado do concelho. A medida permite às juntas de freguesia prosseguir trabalhos de manutenção em muros, fontanários e pequenos edifícios públicos, através da tradicional caiação, uma prática associada à conservação, limpeza e identidade visual de muitas localidades.

À semelhança de anos anteriores, a população poderá também requisitar cal junto das respectivas juntas de freguesia para realizar intervenções nos seus próprios espaços, contribuindo para uma imagem mais cuidada das povoações. Com esta campanha, o município procura envolver autarquias locais e munícipes na preservação do património e na melhoria do espaço público, mantendo viva uma prática tradicional que continua a marcar a paisagem urbana e rural do concelho.