Benavente assinala Dia do Trabalhador com homenagem junto à Estátua dos Trabalhadores

A Junta de Freguesia de Benavente promove, no dia 1 de Maio, uma homenagem ao Dia do Trabalhador, agendada para as 10h00, junto à Estátua dos Trabalhadores, no Jardim do Centro Cultural de Benavente.

A cerimónia pretende assinalar e valorizar o papel de todos os trabalhadores, reconhecendo o esforço, a dedicação e o contributo diário para o desenvolvimento da freguesia e da comunidade.

O programa inclui animação musical com Diana David e Os Fandaguitas, proporcionando um momento de convívio e celebração numa data de forte simbolismo.

Em declarações a O MIRANTE, a presidente da Junta de Freguesia de Benavente, Ivete Mateus, sublinha que o executivo aposta num serviço de proximidade com a comunidade, destacando o contacto directo com os fregueses e trabalhadores. A autarca refere que a homenagem, que inclui a deposição de uma coroa de flores na estátua dos Trabalhadores Rurais, pretende evidenciar que o 1.º de Maio “não é simplesmente mais um feriado do calendário”, mas sim uma data com um simbolismo forte.

Ivete Mateus considera que o momento evoca “uma história assente na coragem colectiva”, lembrando que muitas das garantias laborais actualmente adquiridas não existiam no passado. A iniciativa pretende, assim, “reconhecer o progresso social, o respeito pela dignidade humana e honrar o esforço de todos os trabalhadores, reafirmando o compromisso com a sociedade”.

A autarca adianta ainda que se trata de uma cerimónia “muito singela”, que o executivo pretende manter futuramente, reforçando a importância de continuar a assinalar a data e a valorizar o papel dos trabalhadores na construção da comunidade.