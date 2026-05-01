Escola da Chamusca promoveu Festa da Terra e da Alimentação Saudável

A Escola Sede do Agrupamento de Escolas da Chamusca recebeu, no dia 24 de Abril, a Festa da Terra e da Alimentação Saudável, uma iniciativa que juntou a comunidade educativa, sustentabilidade, convívio e solidariedade em torno da mensagem de que a alimentação saudável também ajuda a cuidar do planeta.

A actividade inseriu-se no projecto “Cientistas no Coração da Charneca”, do Centro Ciência Viva do Agrupamento de Escolas da Chamusca, e contou com o envolvimento do programa Eco-Escolas e da Associação de Pais e Encarregados de Educação. O encontro pretendeu valorizar hábitos alimentares equilibrados, produtos da terra e práticas mais conscientes, reforçando a ligação entre a escola, as famílias e a comunidade local. Para além da componente pedagógica e ambiental, a festa assumiu também uma dimensão solidária, com um momento de apoio à Associação de Estudantes, destinado à angariação de fundos para o baile de finalistas. O evento contou com a colaboração de vários restaurantes do concelho, que se associaram através das sopas.

