Fila na A1 entre Santarém e Torres Novas

Começa a ser um cenário habitual as filas na A1 antes do acesso à A23, na zona de Torres Novas, no sentido sul-norte, nos fins de semana grandes ou no início de épocas festivas como a Páscoa e o Natal.

Na manhã e início de tarde desta sexta-feira, 1 de Maio, feriado do Dia do Trabalhador, muitos automobilistas foram novamente apanhados na armadilha e demoraram muito mais tempo do que o expectável para percorrer meia dúzia de quilómetros.

O afunilamento da A1 junto à saída para Torres Novas, onde passa de 3 para duas faixas, a aumento de trânsito em direção a norte devido ao fim de semana alargado e o uso da A23 e depois da A13, desde que ficaram sem portagens, como percurso alternativo à A1 até à zona de Coimbra, são factores que contribuem para a situação, que se vem repetindo com alguma frequência. Na última sexta-feira santa a fila ultrapassou os 15km.



