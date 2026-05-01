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Sociedade | 01-05-2026 13:49

Fila na A1 entre Santarém e Torres Novas

Fila na A1 entre Santarém e Torres Novas
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Começa a ser um cenário habitual as filas na A1 antes do acesso à A23, na zona de Torres Novas, no sentido sul-norte, nos fins de semana grandes ou no início de épocas festivas como a Páscoa e o Natal.

Começa a ser um cenário habitual as filas na A1 antes do acesso à A23, na zona de Torres Novas, no sentido sul-norte, nos fins de semana grandes ou no início de épocas festivas como a Páscoa e o Natal.
Na manhã e início de tarde desta sexta-feira, 1 de Maio, feriado do Dia do Trabalhador, muitos automobilistas foram novamente apanhados na armadilha e demoraram muito mais tempo do que o expectável para percorrer meia dúzia de quilómetros.
O afunilamento da A1 junto à saída para Torres Novas, onde passa de 3 para duas faixas, a aumento de trânsito em direção a norte devido ao fim de semana alargado e o uso da A23 e depois da A13, desde que ficaram sem portagens, como percurso alternativo à A1 até à zona de Coimbra, são factores que contribuem para a situação, que se vem repetindo com alguma frequência. Na última sexta-feira santa a fila ultrapassou os 15km.


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