Idosa com problemas de cognição foge do Hospital de Santarém durante tratamento

Benvinda Simões, uma sobrevivente de AVC de 83 anos com problemas cognitivos, fugiu do Serviço de Urgência do Hospital de Santarém durante a madrugada quando estava a fazer tratamento, sem que nenhum funcionário se tivesse apercebido. Acabou por ser avistada pelo filho, que foi alertado por um outro utente para a saída da idosa de Fazendas de Almeirim. A família está indignada com a situação e fala numa situação de negligência que podia ter acabado com o desaparecimento de uma pessoa idosa, desorientada e a necessitar de tratamento hospitalar.

“A minha mãe arrancou o cateter - através do qual lhe estava a ser administrado medicamento - e saiu sem que ninguém se apercebesse. Se um senhor não me batesse no vidro da sala de espera a avisar, não sei. Tanto podia aparecer como não aparecer”, diz a O MIRANTE o filho, António Ribeiro, sublinhando que este caso, ocorrido na madrugada de 23 de Abril, deve servir como “uma chamada de atenção para o que podia ter acontecido” e para servir de exemplo. Até porque, lembra, já ocorreram no país casos de abandono de idosos das urgências que acabaram com desaparecimentos e até em morte. No ano passado, recorde-se, um homem foi encontrado morto na via pública um mês depois de ter desaparecido de uma consulta no Hospital Francisco Xavier, em Lisboa.

Após o reencontro que aconteceu por “sorte”, a idosa disse ao filho que tinha tido alta hospitalar, mas este estranhou. Foi ao encontro de uma enfermeira que lhe confirmou: Benvinda Simões só não tinha tido alta como ainda deveria estar na sala a fazer tratamento intravenoso. A idosa acabou por regressar à sala de onde fugiu, num dos contentores instalados no perímetro hospitalar.

António Ribeiro explica que lhe disseram que tinha de sair da sala de tratamento e que assim o fez respeitando a indicação, juntamente com outros acompanhantes de doentes. Uma situação que, admite, não devia ter aceitado por a sua mãe sofrer de problemas cognitivos, apresentando dificuldade na tomada consciente de decisões na sequência de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Mas, pior que isso, diz, é que numa sala de tratamento nenhum profissional se tenha apercebido da fuga, questionando se por momentos os doentes terão ficado sozinhos, sem vigilância.

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria em resposta a O MIRANTE refere que “tem conhecimento da situação reportada, tendo sido accionados os procedimentos internos adequados e efectuada a respectiva apreciação pelos serviços competentes”.

Idosos com demência têm direito a acompanhamento

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS), recorde-se, já alertou hospitais para o direito ao acompanhamento de idosos com demências, especialmente em serviços de urgência, internamentos e consultas. Nos últimos três anos, até Janeiro de 2026, a ERS registou 420 queixas por saídas indevidas de doentes dos hospitais. A maior parte são idosos com demência ou psicologicamente instáveis, que abandonam as unidades de saúde sozinhos sem que ninguém se aperceba.

Um dos casos preocupantes ocorreu no Hospital Vila Franca de Xira, com um idoso de 74 anos a desaparecer a 8 de Abril do ano passado e a ser encontrado horas depois a 16 quilómetros de distância daquela unidade. O idoso de Benavente, portador de Alzheimer, conseguiu abandonar a área de urgências sem ser detectado, gerando revolta na família, que apresentou queixa. O hospital, por sua vez, abriu inquérito para apurar as falhas. A Inspeção-Geral das Actividades em Saúde tem recomendado o uso de pulseiras anti-fuga em casos de demência, colocadas no momento da admissão.