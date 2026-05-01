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Sociedade | 01-05-2026 15:23

Incêndio na DHL em Vialonga obrigou à retirada de três dezenas de trabalhadores

Incêndio na DHL em Vialonga obrigou à retirada de três dezenas de trabalhadores
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Chamas terão tido início na cobertura de armazém onde se encontravam painéis fotovoltaicos. Nesta sexta-feira, 1 de Maio, cerca de dezenas de trabalhadores foram evacuados do edifício.

Um incêndio deflagrou num dos armazéns da empresa DHL, situada na zona industrial de Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, na manhã desta sexta-feira, 1 de Maio. O incidente provocou algum alarme social devido ao fumo negro que se podia avistar a uma distância considerável, mas não há, para já, registo de feridos.

De acordo com informações dos bombeiros o alerta foi dado às 11h51 e para o local foram mobilizados 50 operacionais apoiados por 16 viaturas. Ao que tudo indica o incêndio terá começado nos painéis fotovoltaicos na cobertura do armazém.

Apesar de ser feriado, Dia do Trabalhador, a empresa estava a laborar, tendo sido retirados daquele armazém entre 20 a 30 trabalhadores. Não há, para já, registo de feridos. Pelas 14h00 o incêndio encontrava-se em fase de conclusão.

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