Ministro da Defesa em Tomar para desbloquear futuro do antigo RI 15

O Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, esteve em Tomar para uma reunião de trabalho com o presidente da câmara, Tiago Carrão, dedicada a dois dossiers considerados estratégicos para o futuro da cidade e para a valorização de património militar desactivado. Um dos temas em cima da mesa foi a instalação da nova sede da Liga dos Combatentes nas instalações do antigo Quartel do RI 15, junto ao IASFA. A solução em análise permitirá dar à instituição um espaço mais condigno em Tomar, reconhecendo o papel histórico e social que a Liga desempenha junto das comunidades locais, dos antigos combatentes e das suas famílias.

Outro ponto central da visita foi a transferência para o município de Tomar do edificado do antigo Quartel do RI 15, situado junto ao Convento de São Francisco. O imóvel é considerado determinante para a concretização do Tomar Factory, projecto de cariz económico e de inovação que a autarquia pretende desenvolver naquele espaço, apostando na requalificação de património devoluto e na criação de novas dinâmicas para o território.

Tiago Carrão manifestou satisfação pela abertura demonstrada pelo ministro e pelo avanço das negociações. “Estamos a falar de decisões com impacto real no futuro de Tomar, que combinam respeito pela nossa história com uma visão clara de desenvolvimento e valorização do território”, afirmou o autarca. As conversações vão agora prosseguir a nível técnico entre os serviços municipais e o Ministério da Defesa Nacional, com vista à definição dos próximos passos para concretizar os projectos em discussão.