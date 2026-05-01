uma parceria com o Jornal Expresso
01/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 01-05-2026 15:00

Ministro da Defesa em Tomar para desbloquear futuro do antigo RI 15

Ministro da Defesa em Tomar para desbloquear futuro do antigo RI 15
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Visita de Nuno Melo a Tomar centrou-se na instalação da nova sede da Liga dos Combatentes e na transferência de património militar para o município, essencial para avançar com o projecto Tomar Factory.

O Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, esteve em Tomar para uma reunião de trabalho com o presidente da câmara, Tiago Carrão, dedicada a dois dossiers considerados estratégicos para o futuro da cidade e para a valorização de património militar desactivado. Um dos temas em cima da mesa foi a instalação da nova sede da Liga dos Combatentes nas instalações do antigo Quartel do RI 15, junto ao IASFA. A solução em análise permitirá dar à instituição um espaço mais condigno em Tomar, reconhecendo o papel histórico e social que a Liga desempenha junto das comunidades locais, dos antigos combatentes e das suas famílias.
Outro ponto central da visita foi a transferência para o município de Tomar do edificado do antigo Quartel do RI 15, situado junto ao Convento de São Francisco. O imóvel é considerado determinante para a concretização do Tomar Factory, projecto de cariz económico e de inovação que a autarquia pretende desenvolver naquele espaço, apostando na requalificação de património devoluto e na criação de novas dinâmicas para o território.
Tiago Carrão manifestou satisfação pela abertura demonstrada pelo ministro e pelo avanço das negociações. “Estamos a falar de decisões com impacto real no futuro de Tomar, que combinam respeito pela nossa história com uma visão clara de desenvolvimento e valorização do território”, afirmou o autarca. As conversações vão agora prosseguir a nível técnico entre os serviços municipais e o Ministério da Defesa Nacional, com vista à definição dos próximos passos para concretizar os projectos em discussão.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região